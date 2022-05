Atención a víctimas y avance de obras a un año de tragedia en Línea 12

Constante comunicación y colaboración para reparar la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, destacó el presidente Andrés Manuel López Obrador a un año de la tragedia por la caída de una trabe que generó la muerte de 26 personas.

Durante la mañanera el Primer Mandatario aseguró que los dueños de las empresas involucradas desde la primer etapa de la conocida como Línea Dorada, han actuado de forma responsable incluso resaltó que Carlos Slim ha estado pendiente de manera directa, logrando inversión sin el gobierno lo que dijo ha evitado juicios.

"Sin necesidad de ningún juicio cuando se le planteó que independientemente de las investigaciones se tenía que iniciar la reparación de la obra para terminarla en un año, y ha estado personalmente, tengo información, pendiente de que se cumpla con la construcción. Carso y también Ica también participó y están cumpliendo".

Al afirmar que también se ha dado reparación del daño a las víctimas, se dijo confiado en el trabajo hecho por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum para mantener acercamiento con las familias.

"Y tengo confianza porque la Jefa de Gobierno es una mujer sensible, Claudia Sheinbaum y está haciendo su trabajo desde luego nunca faltan los politiqueros que quieren sacar raja con el dolor humano, ya no estoy para dar consejos pero si me lo pidieran les diría que no hagan eso, que no les ayuda".

Además dijo, han avanzado las investigaciones por parte de la Fiscalía General de Justicia de la capital para deslindar responsabilidades.

El Jefe del Ejecutivo Federal reiteró muestras de afectos a familiares de las víctimas e insistió que la Jefa de Gobierno está en constante comunicación con los familiares de las víctimas y se mantiene el compromiso para rehabilitar el transporte a un año del dictamen.