La solicitud de no exclusión para la asistencia a la Cumbre de las Américas la hizo el gobierno de México al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador a la declaración del subsecretario para América Latina y el Caribe, Brian Nichols, sobre la posibilidad de descartar que Cuba, Nicaragua y Venezuela, sean invitados al foro que se llevará a cabo del 6 al 10 de junio.

Durante la mañanera, el primer mandatario fue cuestionado sobre el tema y se limitó a pedir esperar la respuesta de su homólogo estadounidense.

“Pues con todo respeto el planteamiento se lo hicimos al presidente Biden, él me mencionó que iba a pensarlo y ayer salió para Washington, Marcelo Ebrard y le encargue que además de los temas de la agenda bilateral se tratara esto entonces hay que esperarnos, no nos adelantemos…

-¿Confía que pueda haber una respuesta con los días, en que pueda considerar a estas tres naciones?

-Sí, no lo descartamos, ayer me comentaba creo que Marcelo que en la pasada cumbre se invitó a todos”.

Este lunes, el jefe del Ejecutivo Federal reveló que durante la llamada que sostuvo el pasado viernes con el mandatario estadounidense, le pidió que no descartar a ningún país en el encuentro que se realizará en California aseverando que no se puede convocar a una cumbre de las Américas "si no invitamos a todos"

Y es que después que Miguel Díaz-Canel presidente de Cuba, exigió la participación de su país en el encuentro, y denunció que Estados Unidos pretende organizar una cumbre de “Estados selectivos”, el funcionario estadounidense subrayó que el Jefe de Estado norteamericano “ha sido claro de que los países que no respeten la democracia no van a recibir su invitación” a la cumbre.