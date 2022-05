Aún están en riesgo las Escuelas de Tiempo Completo: Mexicanos Primero

Ante la publicación del “Acuerdo número 08/04/22 por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa La Escuela es Nuestra para el ejercicio fiscal 2022, emitidas mediante diverso número 05/02/22, publicado el 28 de febrero de 2022”, la organización de la sociedad civil, Mexicanos Primero, señaló que si bien se reconoce la reincorporación de las horas adicionales de aprendizaje y alimentos al Programa “La Escuela es Nuestra” (LEEN), mediante la autorización del uso de los recursos para lo que ahora se llamará “extensión de horario” y los “servicios de alimentación”, tras la revisión de estas nuevas Reglas de Operación (RO), se detectan interrogantes, imprecisiones y fallas de diseño que será urgente queden aclaradas de manera formal.



De acuerdo con Mexicanos Primero, no se establecen montos específicos en los apoyos económicos por concepto de horas adicionales desempeñadas por docentes y directivos. Como está planeada actualmente la ejecución del horario extendido, implica una negociación entre los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP) y las y los docentes y directivos, delegando una responsabilidad desproporcionada a las madres y padres, y creando un grave peligro de confrontación en las comunidades escolares.



Por lo anterior se considera una omisión importante que no se establece el mecanismo contemplado para el pago a las y los docentes lo cual puede tener un impacto negativo en la logística del proceso y en su posterior rendición de cuentas.



En lo referente al “servicio de alimentación”, si bien estas nuevas reglas de operación señalan que los montos promedio a ser ejercidos por alumno vienen sugeridos en una Guía disponible en la página “laescuelaesnuestra.sep.gob.mx”, actualmente dicha Guía no está disponible en ese sitio web. De hecho, ninguna de las guías a las que hace referencia las RO están disponibles por lo que es imprescindible que se actualizaran de inmediato.



En segundo lugar, está el peligro que corre la continuidad de escuelas con horario extendido y servicios de alimentación, pues en estas nuevas reglas se determina que las escuelas beneficiadas por el Programa en 2021 no pueden volver a serlo en este ejercicio fiscal. Esto es particularmente grave porque se sigue violando el principio de progresividad de los derechos a la educación y a la alimentación de niñas, niños y adolescentes y, además, se alteran los beneficios que este tipo de servicios brindan, toda vez que estos se alcanzan a través del tiempo. En otras palabras, sería un despropósito tener escuelas con horario extendido y servicios de alimentación durante un año solamente.



Desde el martes en la conferencia matutina, y nuevamente la SEP en su Boletín no. 100, se ha planteado la reincorporación de servicios como una readaptación o ampliación de LEEN. Sin embargo, es destacable que ha sido hasta que pesó sobre la SEP una orden judicial y la presión de la sociedad civil organizada y las comunidades escolares que decidieron, 8 semanas después, revertir la eliminación que esa misma autoridad hizo de los conceptos jornada escolar ampliada y servicios de alimentación.



LEEN es el programa más importante en materia educativa de la actual administración federal. Es por eso que las interrogantes que persisten en la operación del programa no pueden tomarse a la ligera. Si bien recuperamos y revertimos una violación gravísima a los derechos de las NNA, las fallas en el diseño del Programa representan un riesgo para su continuidad.



Por lo anterior, en Mexicanos Primero reiteramos que NO vamos a permitir que se violen los derechos al aprendizaje y alimentación de NNA que ya ejercían este derecho en las escuelas de jornada ampliada y seguiremos luchando hasta que la reintegración de los componentes sea una realidad en las 27 mil escuelas que ya eran beneficiadas, finaliza la organización.