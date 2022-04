El abogado de Genaro García Luna, pidió que los miembros del jurado en el juicio por narcotráfico que enfrentará el ex secretario de Seguridad Pública, no sean anónimos ni queden apartados del público, al asegurar en documentos judiciales que su cliente no es violento ni tiene conexión con altos mandos del Cartel de Sinaloa.

César de Castro aseveró que un jurado que se mantiene anónimo, escoltado y separado del público durante el juicio a García Luna, dará la impresión de que su cliente es culpable de los cargos que se le imputan y que eso no garantiza un juicio justo.

Esto lo especifico en un documento de 25 páginas ingresadas al sistema electrónico de las cortes federales estadunidenses.

En diciembre, fiscales del distrito este de Nueva York pidieron que se proteja la identidad e integridad física de los miembros del jurado en el juicio, pues aseguraron que García Luna “tiene recursos para interferir con el proceso judicial” y el caso capta mucha atención mediática.

Al respecto, este sábado el abogado De Castro respondió que su cliente no tiene dinero, ya que todas sus cuentas están congeladas y, por lo tanto, no puede sobornar a ningún miembro del jurado.

Genaro García Luna está acusado en Estados Unidos de recibir millones de dólares en sobornos por parte del Cartel de Sinaloa a cambio de que la organización criminal pudiera operar a sus anchas.

El mexicano, de 53 años, fue secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012 durante el sexenio del presidente Felipe Calderón.

García Luna fue arrestado en 2019 en EU y se declaró inocente de cargos que incluyen asociación delictiva para distribuir cocaína, participación en una empresa criminal continua, así como de mentir a las autoridades.

De ser declarado culpable, enfrenta una pena máxima de cadena perpetua.