El Glaciar del Juicio Final podría colapsar: qué es y qué pasaría con la humanidad

Lo que ocurra con el glaciar Thwaites afectará a todo el planeta. NASA

El llamado Glaciar del Juicio Final, cuyo nombre científico es Glaciar Thwaites, se ha convertido en una de las mayores preocupaciones climáticas del planeta. Ubicado en la Antártida Occidental, este enorme glaciar está mostrando señales claras de inestabilidad acelerada, lo que podría derivar en un colapso irreversible en las próximas décadas.

Los científicos lo apodan “del Juicio Final” no por exageración, sino por su impacto potencial a nivel global. El Thwaites actúa como un gigantesco tapón que contiene grandes masas de hielo del interior de la Antártida. Si colapsa por completo, permitiría que otros glaciares se deslicen rápidamente hacia el océano.

¿Por qué preocupa tanto a los científicos?

Estudios recientes revelan que el glaciar se está derritiendo desde abajo, debido al contacto con corrientes de agua oceánica más cálida. Además, su estructura presenta fracturas internas, grietas profundas y una base cada vez más inestable.

El problema no es solo su tamaño —similar al del estado de Florida—, sino que su desaparición podría elevar el nivel del mar hasta 65 centímetros. Pero el verdadero riesgo es el efecto dominó: el colapso total del sistema podría contribuir a varios metros de aumento del nivel del mar a largo plazo.

Impacto global

Un aumento significativo del nivel del mar afectaría directamente a ciudades costeras, puertos, infraestructura crítica y millones de personas en todo el mundo. Zonas bajas en América, Europa, Asia y Oceanía serían especialmente vulnerables a inundaciones permanentes, pérdida de territorio y desplazamientos masivos.

¿Es inevitable el colapso?

Los expertos advierten que algunos procesos ya podrían ser irreversibles, incluso si las emisiones de gases de efecto invernadero se reducen drásticamente. Sin embargo, frenar el calentamiento global aún podría ralentizar el colapso y ganar tiempo para la adaptación de las comunidades más expuestas.

Una advertencia del planeta

El Glaciar del Juicio Final no es solo un fenómeno lejano en la Antártida. Es una señal clara de los efectos del cambio climático, cuyos impactos ya no pertenecen al futuro, sino al presente. La ciencia lo advierte: lo que ocurra con Thwaites afectará a todo el planeta.