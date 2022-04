Tiempo al tiempo… tengo que cerrar como Jefa de Gobierno: Sheinbaum

Ya habrá tiempo para todo fue el mensaje de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum tras ser mencionada en la lista de posibles candidatos a la presidencia de la República que este viernes comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador quien negó que vaya a designar al próximo abanderado por dedazo.

En conferencia de prensa la mandataria capitalina, agradeció que el Jefe del Ejecutivo Federal la vea como una de las posibles contendientes y se dijo a favor que esto se defina a través de una encuesta ciudadana como acostumbra el partido Morena.

"Agradecerle al presidente que mencione mi nombre, es un honor, estoy convencida que el método de encuesta es un buen método, porque lo elije la gente. Para cualquier puesto de elección popular es el método que se ha elegido".

Y es que insistió que la cuarta transformación tiene una propuesta de gobierno en la que recordó, ha trabajado de la mano con el presidente López Obrador.

"Tiempo al tiempo, a mi me eligieron para ser jefa de gobierno y tengo que cerrar y estar atenta y en su tiempo veremos el otro tema ahorita estoy dedicada a la ciudad de México y de los debates nacionales, somos parte de un movimiento de transformación, fui secretaria de medio ambiente con el presidente López Obrador hemos estado en las buenas y las malas y los tiempos difíciles"

Destacó que mientras el partido al que pertenece han surgido distintos nombres, la oposición sigue sin propuestas.

"Hoy la oposición dice el presidente está moralmente derrotada, no sólo lo dice el presidente sino los conservadores de la oposición que no encuentran un candidato o candidata no tienen nada que ofrecerle al pueblo de México, aquí hay un proyecto que es la cuarta transformación, la consolidación de la cuarta transformación y lo que representa se ve en las encuestas".

Insistió que terminó el tiempo del "tapado o destapado" para contender en los comicios dejando la decisión en manos de la ciudadanía.