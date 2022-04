Se reunirá AMLO con artistas de #SelvameDelTren el próximo lunes

Acepta el presidente Andrés Manuel López Obrador que sea el próximo lunes cuando se realice el acercamiento con los famosos que participaron en la campaña #SelvameDelTren para explicarles dudas sobre la construcción del Tren Maya.

Durante la mañanera desde Veracruz, el Primer Mandatario, aunque no dio una hora exacta de la reunión insistió que no aceptará la presencia de asesores por ninguna de las partes y adelantó que además de la explicación se les dará un documento que podrán revisar con posterioridad con cualquier experto que decidan.

"Sí los recibo el lunes, nos vamos a poner de acuerdo en el transcurso del día para informarles, los invito a ellos, yo no voy a tener asesor, por eso quiero que estén ellos y que yo les explique y ya después que reciban toda la información voy a entregarles un documento, después ya que se pronuncien y sus asesores, con toda libertad se manifiesten, pero quiero hablar con ellos".

Después que los integrantes de #Sélvame del Tren aceptaron que el acercamiento no fuera en el tramo 5 del Tren Maya y propusieron se realizara lo antes posible y desde el Museo Naval México puso en duda los amparos interpuestos para detener la obra de esa zona, ya que insistió que no fueron pobladores los que los iniciaron sino a los que calificó de "presuntos ambientalistas" al día siguiente de la aprobación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para el cual también se comenzaron amparos que no avanzaron.

El Jefe del Ejecutivo Federal explicó que a los artistas se les detallará entre otras cosas de las obras naturales que el gobierno realiza la siembra de árboles en toda la ruta del Tren además se les presentará dijo, el testimonio de los integrantes de la comunidad Jacinto Pat que vive de los cenotes y se dijo de acuerdo con la obra siempre y cuando pase por detrás de los cenotes, es decir la zona más alejada a la playa.