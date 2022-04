En SIU habían infiltrados del crimen organizado por eso se desmanteló: AMLO

Confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador que fue disuelta en México la unidad antinarcóticos que durante un cuarto de siglo trabajó mano a mano con la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) el motivo, que tenían infiltrados del crimen organizado.

Durante la mañanera el Primer Mandatario, indicó que dicha decisión se dio en el 2021 al anteponer la política de México.

"Y se demostró que ese grupo estaba infiltrado por la delincuencia que inclusive un de sus jefes está siendo juzgado en Estados Unidos*

-Genaro García Luna

Otro, pero no investigan, nada más atacan, es buena la relación pero con respeto ya no es el tiempo que entraba Calderón y Sarukhán de embajador y entraban y metían hasta con armas ya no es el tiempo de los operativos como el Rápido y Furioso ya no, imagínense".

Insistió que sin embargo, se continúa con la cooperación con autoridades del país vecino pero con respeto ya que lamentó que existen críticas al tener preferencia por agencias extranjeras que llegan a violar la soberanía del país.

"Porque nosotros mantenemos cooperación con organismos internacionales encargados de seguridad pero procuramos que se respete nuestra soberanía y antes entraban y salía y ellos mandaban, hacían lo que querían, incluso fabricaban delitos, entonces ya saben ustedes que se puso orden u se tiene relación de cooperación con nuestra soberanía. Se ha manejado por nuestros adversarios hasta Krauze se quejaba que cómo íbamos a cancelar un grupo que se dedicaba a enfrentar la delincuencia como si nosotros no estuviésemos haciendo nada o fuésemos cómplices, paleros, chalanes, no".

No obstante, evitó dar el nombre del grupo criminal infiltrado o el número de personas que mencionó es que uno de los responsables de alto nivel ya es juzgado en Estados Unidos, incluso comentó, ya hay presos.

López Obrador negó que haya hablado al respecto con su homólogo estadounidense Joe Biden sin embargo enfatizó que la relación ideal de cooperación es brindar información mutua cuando se requiera para operativos o casos que convenga a los dos países.