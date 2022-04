Llama AMLO a dueños de empresas de autoabasto sentarse a negociar

Al insistir que las empresas de autoabasto cometen fraude, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a sus dueños para que se sienten a negociar sobre la aplicación de la Ley de la Industria Eléctrica que impide que sigan funcionando como ocurre en la actualidad.

Durante la mañanera, el primer mandatario indicó que su administración busca evitar interponer primero denuncias penales, por lo que dijo, la próxima semana podría ocurrir este acercamiento tras un análisis que mantiene para conocer quiénes son los que se encuentran en ilegalidad.

“Y hago un llamado a estas empresas a que nos sentemos a ver cómo vamos a resolver el problema porque yo tengo que aplicar la ley porque si no me convierto en cómplice ya hay un marco legal entonces no es de que yo presente las denuncias penales correspondientes a estas empresas que son no muchas, las más importantes deben ser diez o 20 pero son 20 la mayoría extranjeras entonces y ojalá ya empiecen a revisar con sus abogados lo que resolvió la Suprema Corte para que se entienda de que ya es ilegal, que es un fraude ese mecanismo de autoabasto que crearon es una especie de mercado clandestino, informal”.

Explicó que con la declaratoria de constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica, se fortalece a la CFE porque ya podrá pasar de generar 38% de energía a un 55%. Así mismo anunció que se buscará un proceso de transición para evitar perjudicar sobre todo a los mexicanos.

“Yo no puedo hacerme de la vista gorda, no lo voy a hacer, pero también no quiero que lo primero sean las demandas penales, lo primero es un llamado a sentarnos. Estoy terminando de hacer el análisis, de quiénes están en la ilegalidad completa que violan la constitución entonces vamos a buscar un proceso de transición en donde desde luego no se perjudique al pueblo, se proteja a la CFE… En una semana o quince días podríamos tener el diálogo, pero estoy pidiendo a las personas responsables de las empresas que empiecen ya a llevar a cabo consultas con sus abogados nada más que sean abogados serios”.

También el jefe del Ejecutivo Federal se dijo contento porque se avaló la nacionalización del litio en el Congreso por lo que agradeció a los legisladores.

“Vamos a cumplir el compromiso de no aumentar el precio de la luz y estoy contento porque se nacionalizó el litio, quiero mandar mi agradecimiento a legisladores, diputados y senadores que apoyaron la reforma en materia de minería para que el litio sea propiedad de la nación y que no se cometa ningún abuso en ningún país extranjero, ninguna empresa, ninguna corporación foránea quiera tener lo que es propiedad de México”.

De paso advirtió que si la empresa Calica no deja de extraer material pétreo en Playa del Carmen, se presentará una denuncia formal ante organismos internacionales recordando que el gobierno dio tres opciones a dicha empresa, clausurarla a pesar de las influencias, convertir el área en un parque turístico o venderla al Gobierno Federal tras un avalúo para que su administración lo haga un parque natural.