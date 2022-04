Pide AMLO a diputados aprobar hoy o mañana ley para nacionalizar el litio

Luego de que en Cámara de Diputados fue desechada su iniciativa de Reforma Eléctrica, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, detalló que su iniciativa de reforma a la Ley Minera será para nacionalizar el litio en el país y protegerlo de intereses extranjeros.

"Una iniciativa que hoy, si así lo deciden en la Cámara, se va a discutir para que nacionalicemos el litio. Así de claro. Y que solo se utilice para beneficio del desarrollo nacional", dijo.

El mandatario mexicano hizo un llamado a los diputados para proteger el litio de México con esta iniciativa, que ya se encuentra en San Lázaro para su discusión y votación.

"Llamo a los legisladores, ahora ya no se requieren 2/3 partes, es mayoría simple y hago un llamado respetuoso a los legisladores, porque sólo se requiere mayoría para que si es posible hoy o mañana ya se proteja el litio y ya empecemos a estructurar la empresa, como la CFE, que va a manejar todo lo relacionado con el litio, con el apoyo de los cetros de investigación que se tienen en el país y con las experiencias de otros países", refirió.

Vamos a proteger nuestro litio, el litio de México, el litio de nuestra generación y de las generaciones futuras, de nuestros hijos y nuestros nietos", enfatizó.

El mandatario mexicano advirtió que veía venir el rechazo a su Reforma Eléctrica en San Lázaro, y advirtió a los legisladores de oposición que esto apenas comienza.

"¿Qué vamos a hacer? Comentaba yo que ya veíamos venir eso. Claro, se pudo evitar si actuábamos como lo hicieron en el 2013, que compraron los votos, pero no somos iguales, en el 2013 obtuvieron mayoría absoluta, no hubo oposición, porque repartieron dinero, por eso fue la llamada Reforma Energética, que es la reforma que nosotros estamos enfrentando. Ah, porque esto no termina todavía, esto apenas comienza", explicó.

El presidente López Obrador reveló que el pasado jueves 13 de abril ya había dejado firmada la iniciativa de reforma a la Ley Minera.