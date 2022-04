Líder de diputados de Morena pide a oposición votar a favor de Reforma

El líder de los diputados de Morena, Ignacio Mier, divulgó desde ayer el dictamen de la reforma eléctrica que se discutirá este domingo en el Palacio Legislativo.

Sostuvo que el documento incluye las propuestas del PRI, PAN y PRD, por lo que no hay pretexto para rechazar dicho dictamen, como la garantía de tarifas bajas para los usuarios domiciliarios, para el riego de cultivos agrícolas, mediante cambios al sistema tarifario, considerar a la electricidad como un derecho humano, impulsar la transición energética hacia modelos de energías renovables, no suprimir a organismo como la CRE y la Comisión Nacional de Hidrocarburos para ser integradas a la CFE como establecía la propuesta original, sino se mantienen como órganos autónomos, etc..

De hecho, Ignacio Mier lanzó un nuevo mensaje, un tanto desesperado en redes sociales en el que aclara que los morenistas no pueden renunciar a fortalecer a la empresa del Estado mexicano, a la CFE, sobre las compañías particulares de electricidad y pide a los opositores reflexionar muy su voto y no traicionar a la Patria.

“El dictamen de la #ReformaEléctrica, incluye 12 puntos q propuso el PRIANRD. Los artículos transitorios de la LIE no los vamos a cambiar porque es traicionar al país, que continúe la ilegalidad y la corrupción. Lean y reflexionen, que no los engañen. No sean traidores a la patria”

De inmediato tuvo respuesta del coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, quien en redes sociales redactó:

“No hay mayor patria que el planeta. Y la verdadera traición consiste en seguir quemando combustóleo y carbón e intoxicando el aire que respiran nuestros hijos. Cueste lo que cueste, no le daremos la espalda al futuro. ¡No a la #ReformaEléctrica! ¡Sí a las energías renovables!

Por su parte, el líder de los diputados del PRI, Rubén Moreira, ratificó que sus 70 legisladores votarán contra la propuesta del presidente López Obrador aprobada ya en comisiones por Morena el pasado lunes.

Sostuvo que los legisladores priistas son opositores claros a la reforma eléctrica y que forman parte de un bloque con el PAN y el PRD.

Finalmente, Rubén Moreira aseguró que los legisladores priistas tomarán todas las provisiones para que ningún bloqueo les impida estar el domingo en San Lázaro, para votar en contra de la reforma propuesta por el Ejecutivo federal.

Y es que este domingo se prevén manifestaciones multitudinarias alrededor de la Cámara de Diputados, al parecer no serán de protesta sino a favor de dicha iniciativa del presidente López Obrador, se calculan varios miles de personas al exterior del Palacio Legislativo de San Lázaro desde muy temprana hora del domingo si no es que desde mañana sábado.

Se trata de organizaciones sociales como el Frente Nacional de Defensa de la Reforma Eléctrica, y el sindicato Mexicano de Electricistas entra otras organizaciones.

Por eso los diputados de la oposición han expresado que llegarán desde la tarde noche de este sábado al recinto parlamentario para evitar que les pudieran impedir el paso, aunque los manifestantes han asegurado que no bloquearán los accesos y la Mesa Directiva ha garantizado también el ingreso de los legisladores con el apoyo de las autoridades capitalinas.