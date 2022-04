Salen en defensa de la diputada acusada por Morena y AMLO

El Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados expresó su respaldo y solidaridad a su compañera Edna Díaz, quien ha sido víctima de ataques infames a los que este miércoles se sumó el Presidente de la República.

De hecho, calificó de grave este acto que representa violencia política en razón de género en agravio de la diputada perredista por Michoacán.

En una Carta Abierta dirigida a la opinión pública, las legisladoras y legisladores del PRD en San Lázaro, aseguraron que que este ataque se debe a la incapacidad de Morena de dividir a la oposición con miras a la importante sesión del domingo próximo en la que se votará el Dictamen de Reforma Eléctrica enviado desde Palacio Nacional.

Consideraron que, en su desesperación, Morena y sus diputados siguen mal informando al Presidente, pues bien saben que el Dr. Paolo Salerno, quien incluso participa en el pasado Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica, jamás se presentó como cabildero y no está incluido en el padrón de quienes ejercen dicha actividad en la Cámara de Diputados.

Reiteraron que Paolo Salerno, quien aparece junto a la diputada Edna Díaz Acevedo en una de las imágenes difundidas, es meramente un asesor técnico externo de su grupo parlamentario, como los hay en todas las fracciones legislativas.

Los diputados federales del PRD recordaron al Presidente de la República que él, como Jefe del Ejecutivo, sí cuenta con cabilderos y operadores políticos que buscan presionar a los representantes populares, violentando la autonomía de poderes; destacadamente el propio Manuel Bartlett, quien reiteradamente ha visitado el Palacio Legislativo de San Lázaro y enviado a sus subalternos a incidir en la aprobación de su reforma eléctrica, misma que no conviene a México.

Por ello, quieren dejar claro que, los mensajes estridentes y de mala fe de Morena, no incidirán en el revés que tendrá la "Ley Bartlett" el próximo domingo. Subrayaron que el voto del PRD y la coalición Va por México responde al mandato ciudadano, no de un personaje. Y que no los doblegarán, pues son la resistencia democrática de México.

Finalmente, el grupo parlamentario del PRD expresó su confianza en que la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados garantice el acceso libre a todas y todos los legisladores el próximo domingo al recinto parlamentario de San Lázaro.