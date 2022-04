Presencia de “coyotes” en San Lázaro para evitar Reforma Eléctrica: AMLO

A unos días que se discuta la Reforma Eléctrica en la Cámara de Diputados, el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció la presencia de cabilderos o a los que llamó "coyotes" en el pleno de San Lázaro.

Mostrando durante la mañanera una fotografía de Paolo Salerno, de Enel, empresa italiana generadora de energía, junto a la diputada Edna Díaz Acevedo del Partido de la Revolución Democrática, el Primer Mandatario indicó que no es posible que un particular se encuentre presente, mientras se discuten asuntos de gran relevancia para el país.

"Un intermediario, una especie de coyote, de empresas extranjeras que no quieren la reforma constitucional que estamos proponiendo en materia eléctrica de manera descarada se metió hasta la sede de los diputados y se sentó en una curul con un portafolio, no estoy diciendo que el portafolio llevaba dinero, eso no me corresponde a mí pero ¿qué hace sentado junto a una diputada?"

Aunque reconoció que se ha mencionado que es un asesor de la fracción perredista, López Obrador aseguró que se mantienen actos de intervencionismo y aunque aclaró que no aplicará el artículo 33 de la Constitución que señala que las personas de otras naciones no pueden inmiscuirse en los asuntos políticos del país por lo que el Ejecutivo Federal "podrá expulsarlos", anunció que ya firmó el dictamen que protegerá al Litio.

"Se incluye lo del litio en la Reforma constitucional si no hay dos terceras partes el domingo porque dominan los cabilderos, los coyotes, los intereses extranjeros, si hay traición de los legisladores ya tenemos, acabo de firmar hoy la iniciativa, la reforma de Ley minera que no requiere dos terceras partes es mayoría simple, para que el litio quede como propiedad de la nación".

Y es que reiteró que se mantiene la negativa de la oposición de apoyar el proyecto del gobierno federal, como lo manifestó el líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que ordenó a sus legisladores votar en contra.

"Una orden así tajante, categórica, todos a votar en contra de la iniciativa de Reforma Eléctrica ¿qué es eso? Si los diputados son representantes del pueblo no son representantes de partido, no hay cuidado de las formas y tampoco del fondo pero que cada quien asuma su responsabilidad, no puedo yo ser asesor, consejero, pero tienen expertos, ahí, los intelectuales orgánicos del conservadurismo, lo que pasa es que están como ofuscados, obnubilados y eso no ayuda".

En este escenario reiteró el llamado a los legisladores para que rebelen para defender al pueblo.

"Eso es lo que quiero que hagan los diputados, que se rebelen que no les pagan caso, que les digan sepan ustedes señores cabilderos, extranjeros, que nosotros tenemos como encomienda defender al pueblo y la nación y que no nos van a doblar, ni con su cochino dinero, una semana santa en paz".

Cuestionado si tiene pruebas de que los cabilderos le están ofreciendo o entregando dinero a los legisladores, mencionó que no pero recordó que ello ocurrió cuando se discutió la Reforma Energética como lo declaró el ex director de Pemex, Emilio Lozoya.