ONU no va a ponernos en el banquillo de los acusados: AMLO

La Organización de las Naciones Unidas no tiene toda la información porque los militares ya no participan en actos contra la ciudadanía fue la respuesta que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador, al Comité Contra las Desapariciones Forzadas del organismo que este martes, alertó un aumento de las desapariciones de niños y niñas a partir de los 12 años.

Durante su mañanera desde Palacio Nacional insistió que su administración actúa con legalidad, ello porque de acuerdo al informe de la ONU: los servidores públicos y el crimen organizado son responsables del creciente número de desapariciones forzadas.

"Hay que informarlo a la ONU porque ellos no vieron nada de los abusos que se cometían, crímenes de estado durante el periodo neoliberal. Hay que ponerlos al tanto de que ya es otra realidad... y ningún organismo internacional va a ponernos en el banquillo de los acusados si estamos actuando con legalidad, con humanismo, si no permitimos la corrupción, si no permitimos la impunidad".

El Primer Mandatario sostuvo su defensa al actuar de las fuerzas armadas ya que la ONU destacó la necesidad que el gobierno mexicano abandone el enfoque de militarización a la seguridad pública.

"Ellos no tienen con todo respeto toda la información, no están actuando con apego a la verdad, ya no es el tiempo de antes, en que se usaba al ejército para reprimir o para rematar heridos como se hacía en la época de Calderón o para desaparecer a personas ya no es ese tiempo".

El jefe del Ejecutivo Federal mencionó que es la Secretaría de Gobernación, a través del responsable de la subsecretaría de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien está atendiendo las recomendaciones de la ONU y la que también informará sobre lo que esta administración está haciendo en materia de desapariciones.

De acuerdo a la ONU, la situación que se vive en México es muy preocupante, ya que se tienen registradas 95 mil 121 personas desaparecidas, de las cuales el 98 por ciento se dieron durante el 2006 y el 2021.