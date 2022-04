El grupo parlamentario del partido Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, realizó una protesta al interior del recinto parlamentario contra la prórroga de la discusión de la reforma eléctrica de López obrador a desahogarse hasta el próximo domingo.

Por pancarta alusivas a los presuntos daños que causaría aprobar la propuesta presidencial, legisladoras y legisladores de la bancada naranja expresaron su rechazo a la posposición del debate y ratificaron su voto en contra de dicha iniciativa.

Los carteles decían, “Estamos a favor de reducir la contaminación”, “A favor de luz más barata” A favor de un futuro con energías limpias” y “la reforma eléctrica toxica aumentará el costo de la luz hasta en 52 por ciento”.

La vicecoordinadora de esa bancada, Mirza Flores, explicó que la razón de prorrogar la discusión hasta el domingo es para dar tiempo a Morena para tratar de sobornar a legisladores de la oposición.

“Pero como seguramente lo que no tienen es los votos pues aplazan para ver si ellos tienen mayor margen de maniobra para poder coaccionar, presionar, amenazar o chantajear a los grupos que pudieran estar en condiciones de votar con ellos a favor esta reforma. Es una reforma que nos preocupa desde l primer momento porque son muchas las cosas que se afectan, en primer lugar, lo que siempre nos ha preocupado, y lo que siempre hemos levantado la voz es el aspecto medio ambiental”.

FOTO: Jaime Obrajero

Mientras que al exterior de la Cámara de Diputados se lleva a cabo otra manifestación, pero a favor de la reforma eléctrica del presidente López Obrador.

Uno de los manifestantes del Frente Nacional en Defensa de la Reforma Eléctrica, advirtió que volverán el próximo domingo cuando se discuta dicha iniciativa y prometieron no impedir el acceso a ningún legislador, eso sí, aseguró que no será un día de campo para los que se oponen a fortalecer a la CFE, que es la empresa del estado mexicano.

“Por eso compañeros nos movilizaremos el 17 de abril a las 10 de la mañana aquí, no tendrán una discusión tranquila los compañeros de la Frente nacional en Defensa de la Reforma Eléctrica y del Grupo de Acción Revolucionaria los llamamos a que nos movilicemos. No les vamos a evitar que entren, porque eso dijeron ayer, por el contrario, queremos que no se ausenten m queremos que lleguen el 70 por ciento mínimo o el cien por ciento”.