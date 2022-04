Posponen hasta el domingo discusión de la reforma eléctrica ante el pleno

De última hora, este lunes por la noche la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, decidió discutir ante el pleno la reforma eléctrica hasta el domingo 17 de abril y no este martes como estaba previsto

A propuesta de Morena, los líderes parlamentarios de San Lázaro acordaron posponer la sesión para el domingo a las 10 de la mañana “para que los diputados se tomen más tiempo para analizar bien el dictamen”

El líder de los diputados de Morena, Ignacio Mier, dijo que había una propuesta de dar un poco más de tiempo a la discusión del dictamen que ya se aprobó este lunes en las comisiones de Energía y Puntos Constitucionales con 47 votos a favor de Morena y sus aliados y 37 en contra de la oposición.

“Hemos sometido a consideración de la Jucopo para que nos abramos un espacio para que los mexicanos lo conozcan, los propios diputados lo analicen mejor y podamos abrir una sesión de publicidad el domingo por la mañana w inmediatamente se cierre y se convoque a sesión para la discusión del proyecto de decreto de la reforma a los 4 artículos de la Constitución”.

Mientras que el coordinador parlamentario del PAN, Jorge Romero, dijo que entiende que Morena busca aplazar este tema porque simplemente no acepta que no pasará la reforma de López Obrador.

“Está bien, miren, nosotros vemos esto con una explicación muy preclara, la no aceptación, que es inminente, la no aceptación. Quieren una semana más pues adelante, ellos tienen la mayoría y por esa razón cambiaron el calendario, evidentemente con los votos en contra de toda la oposición, de MC y de la coalición Va X México PAN, PRI y PRD. Esas supuestas reservas que dicen que apoyándose en nuestra propuesta la verdad es que no corresponden con nuestra propuesta, pero no cuentan con Acción Nacional”.

Por su parte, el líder de los diputados de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, en redes sociales publicó que prorrogar hasta el domingo la discusión de la reforma eléctrica es “Sin duda alguna, un revés para el régimen y una medida de desesperación”.

Cabe mencionar que con esta decisión de desinfló la intención de la oposición sobre todo de los diputados del PRI que habían planeado dormir en San Lázaro y hasta llegaron con cobertores, pijamas y maletas pensando que una manifestación prevista también para este martes podría impedir su acceso al recinto parlamentario y por ello, habían decidido pernoctar en la Cámara de Diputados.