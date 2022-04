Mandato de constitucionalidad de Ley Eléctrica un verdadero triunfo: AMLO

Feliz, feliz, feliz se dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador por la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de declarar constitucional la Ley de la Industria Eléctrica y es que con ello dijo, se cumple el compromiso de proteger a la Comisión Federal de Electricidad y los precios de la energía eléctrica,

En una mañanera dedicada a este tema, el Primer Mandatario, consideró que con dicha decisión se repara el daño generado por otras administraciones donde dijo, se tenía como rehén a los consumidores mexicanos y se buscaba destruir a la CFE.

"Se reparó el daño ayer, se protegió a la gente para que en el futuro no haya abusos de aumentos en las tarifas de la luz, estoy muy contento, muy buena decisión que demuestra que hay un auténtico estado de derecho porque no fueron todos los ministros, ya la verdad con lo que se logró ayer nos alivianó la carga, podemos sacar adelante a la Comisión Federal de Electricidad y mantener el compromiso de no aumentar el precio de la luz, fue por eso un triunfo".

Insistió que de esta forma, a pesar de los amparos que se han interpuesto, más de la mitad de ellos quedan improcedentes, evitando además, abusos contra los consumidores con aumentos de tarifas así mismo destacó que los Ministros se vieron muy presionado por legisladores, empresarios y hasta gobiernos extranjeros, pero negó que haya hecho lo mismo el Gobierno Federal, a pesar de la visita del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, al máximo tribunal.

"Estoy feliz, feliz, feliz...

-¿La visita del Secretario de Gobernación no presionaron a los ministros?

-No, no, ya no es el tiempo de antes, si fuese el tiempo de antes ¿saben cómo hubiesen votado, cómo votaban antes? Por unanimidad, no ahora hay libertades... los tengo bien fildeados, como se dice en el béisbol pero ayer se resistieron fuertes presiones en el poder judicial, estuvieron los ministros sometidos a fuertes presiones de intereses creados, de todo tipo, de todos lados... y en el caso de la reforma constitucional lo mismo, ahí andan haciendo lobby le llaman sutilmente".

Y en medio de beneplácito vino la advertencia a quienes dijo, siguen defendiendo los intereses creados, pues señaló que en caso que no se apruebe la Reforma Energética que propuso al Congreso, el Ejecutivo preparará una iniciativa de modificación a la Ley Minera para que el litio sea considerado un recurso de la nación.

"Y en el caso de que impidan la reforma constitucional, que puedan más los legisladores que representan los intereses creados, en ese caso, también por los que están detrás que sepan que no podrán disponer del litio porque de eso no se habla pero eso les importa mucho a los que quieren apropiarse de este mineral estratégico. Si se llevara a cabo una traición tenemos el recurso de la reforma a la Ley Minera que no necesita dos terceras partes que es mayoría simple y tendríamos los votos".

Y confió que de existir impugnaciones para declarar, ese planteamiento inconstitucional, se va a tener, nuevamente, el apoyo de la corte para pronunciarse a favor del interés de los mexicanos. Sin detallar el contenido de su último encuentro con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, respondió al señalamiento que este hizo sobre la posibilidad de abrir litigios, tras la resolución de la SCJN.

"El embajador Ken Salazar, con todo respeto, podemos discrepar de manera respetuosa y él habla de que pueden haber acciones de tipo jurídico nosotros también haríamos lo propio porque somos un país independiente, libre... No hace falta, no hay ninguna violación a ningún tratado y nosotros somos muy respetuosos de la libertad de expresión aún en exceso, preferimos eso".

Reprochó que se dieran mensajes que podría acusarse a México ante organismos internacionales, ya que destacó, su administración no ha hecho lo mismo ante pendientes de su homólogo, Joe Biden.

"Yo no voy a ir a decirle al presidente Biden que por qué no cumple su compromiso de regularizar a los paisanos migrantes, eso no lo voy a hacer... sí él ya lo propuso y no lo ha cumplido pero no voy a estar yo acudiendo a organismos internacionales, a paneles internacionales y vamos a seguir siendo respetuosos... en Estados Unidos existe la costumbre de que los diputados, los senadores, los políticos reciben dinero de las corporaciones empresariales yo no voy a calificar si eso está bien o mal pero así es".

López Obrador comentó que será la próxima semana cuando esta Reforma sea discutida y votada en la Cámara de Diputados por lo que les recordó el llamado para que no sean exhibidos como traidores a la patria.