Mentirosos o mal informados legisladores de Estados Unidos: AMLO

Como mentirosos o mal informados calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador a los cuatro legisladores republicanos de Estados Unidos que este miércoles enviaron una carta al secretario de Estado, Antony Blinken, asegurando que hay una creciente evidencia de que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, asedia al poder judicial y se enfoca en abrir procesos contra opositores del Primer Mandatario mexicano.

Durante la mañanera, López Obrador negó tales señalamientos enfatizando que no tiene vínculos con el Fiscal al que nuevamente manifestó respeto.

“Son con todo respeto mentirosos, porque no es cierto, a lo mejor están mal informados, es la campaña, es que en Estados Unidos hay elecciones, y que bueno que nada más son cuatro porque cuatro golondrinas no hacen verano pero qué voy a contestarles? nada… yo no tengo ninguna vinculación más que de respeto con el fiscal Gertz Manero, ya no es el tiempo en que el Presidente daba instrucciones en el poder judicial, en la Suprema Corte, en la Procuraduría, no”.

Invitó a los congresistas presentar pruebas en caso de tenerlas pues de lo contrario dijo, son sólo denuncias sin fundamento.

“Nosotros no actuamos por consigna en contra de nadie y es la Fiscalía la que resuelve, y a mi me gustaría que se resolviera todo lo antes posible, todo, porque la justicia tiene que ser pronta y expedita, pero todavía hay procedimientos muy engorrosos pero de eso a que haya consigna hay una gran distancia es que estos senadores a lo mejor no me conocen y a lo mejor están acostumbrados a otra cosa… esto ya cambió, ojalá se informen y si tienen pruebas que las presenten”.

Destacando que han sido los legisladores demócratas los que más han señalado a su administración, les aconsejó no mantener una campaña que no pueden sustentar pues ello dijo, causaría molestia entre los mexicanos que viven en ese país. Por cierto que en este escenario anunció que a finales de abril tendrá una reunión con representantes del Congreso estadounidense para hablar del problema de la migración.

“Ahora estamos invitando a senadores de los dos partidos, para finales de abril para que podamos reunirnos en el sureste, sobre el tema de desarrollo del sureste y Centroamérica para enfrentar el fenómeno migratorio como lo hemos estado planteando”.

Al insistir que en México se mantiene un verdadero estado de derecho y enfatizó, no se aceptará acciones injerencistas como ocurría en gobiernos pasados.