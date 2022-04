Modificar Reforma Eléctrica siempre y cuando haya coincidencias: AMLO

Con nuevo llamado al Partido Revolucionario Institucional (PRI) a definirse en torno a la aprobación de la Reforma Eléctrica, el presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo dispuesto a que se construya una nueva iniciativa con lo que han propuesto otros partidos siempre y cuando no se modifiquen los puntos esenciales de su proyecto.

Durante la mañanera el Primer Mandatario afirmó que hay postura, aunque reprochó que fue el PRI, el que destacó seis coincidencias sin embargo posteriormente cambió a que no habría ninguna con el gobierno federal.

Sí, hay apertura siempre y cuando existan coincidencias, hace falta la reforma eléctrica, es reponer un procedimiento injusto, reparar un daño que se ocasionó en el periodo neoliberal, en el cual mediante el autoritarismo, la antidemocracia, la corrupción, se modificaban las leyes para beneficio de grupos de intereses creados”.

Criticó al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, pues enfatizó que si no se avala la iniciativa de reforma eléctrica, estarán en contra de los pensamientos del exmandatario priista Adolfo López Mateos, quien nacionalizó la industria eléctrica, así mismo insistió que los legisladores deben rebelarse con base a sus principios y su historia.

“El PRI tiene que definirse, en el caso del PAN no se puede esperar mucho, no es justificación pero el PAN surgió para defender los intereses de particulares, de empresas, nacionales y extranjeras, no hay que olvidar que el PAN nace en 1939, un año después de la expropiación petrolera para oponerse a la política del general Cárdenas… y lo vinculan con grupos o con el pensamiento nazi-fascista”.

Así mismo, López Obrador se dijo de acuerdo con la manifestación realizada este miércoles en el Monumento a la Revolución en favor de la Reforma Eléctrica ya que aseguró los ciudadanos están defendiendo su derecho a no tener cobros excesivos de la luz.

“Acerca de la manifestación en favor de la Reforma a la Constitución yo estoy de acuerdo que la gente defienda la iniciativa, todos los que formamos parte de la transformación de México y todos los ciudadanos porque al final ¿qué es lo que está en cuestión? El precio de la luz”.

Insistió que en administraciones anteriores eran las empresas las que decidían en el Congreso a través de los legisladores, incluso señaló a Iberdrola de cooptar a políticos famosos para ocuparlos como agentes de relaciones públicas.

“Son las empresas las que dominan, es Iberdrola, e igual hizo aquí, es la que ha elaborado las leyes, pone las condiciones y copta para decirlo con diplomacia, a los legisladores para que se aprueben esas leyes y no sólo eso, si hay políticos famosos, de derecha o izquierda, los contrata para que trabajen con ellos y los usan como agentes de relaciones públicas, los llaman lobistas”.

Por cierto que López opinó que de ser necesario, se acudirá a tribunales internacionales para defender su política energética y posibles controversias dentro del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ello al reconocer que se han dado presiones como los señalamientos de faltar a dicho convenio.

“Hasta una funcionaria de la Secretaría de Energía de Estados Unidos mandó una carta amenazante de que estábamos con la iniciativa, violando el tratado, cosa que no es cierto además eso también se lo dije al señor Kerry muy respetuoso y se lo he dicho a quienes hacen este planteamiento de que en el tratado hay un capítulo que obliga a los gobiernos a no permitir la corrupción y si nos vamos a tribunales internacionales, vamos a tratar el tema de los que están apoyando lo ilegal por motivos de corrupción y tenemos las pruebas”.

El Jefe del Ejecutivo Federal insistió que realiza cambios en México de manera responsable incluyendo el proyecto que insistió, no cancela contratos, recordó que como parte del convenio con Estados Unidos y Canadá se convino evitar en todo momento actos de corrupción.