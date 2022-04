Al considerar que no es posible resolver la guerra en Ucrania si el país que la invadió, Rusia, sale del Consejo de Derechos Humanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que la postura de México ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), sería en abstención.

Durante la mañanera, el Primer Mandatario habló de la necesidad de buscar un acuerdo a través del diálogo por lo que consideró que sin la participación de la ONU ello no sería posible.

“Están promoviendo la expulsión de Rusia, lo que hemos nosotros planteado es que no debemos votar por la expulsión de Rusia ni estar en contra tampoco, nos vamos a abstener y por qué la abstención que también es una postura, porque imagínense cómo resolvemos el conflicto de Rusia con Ucrania si no tenemos una intermediación, ¿para qué es la ONU? ¿cómo vamos a dinamitar un instrumento que es fundamental para conseguir acuerdos de paz?”

López Obrador mantuvo la crítica de todos los involucrados, desde gobiernos hasta instancias internacionales, que dijo, no impidieron la guerra.

“¿Por qué no aceptar que esa guerra dejó al descubierto el fracaso de la política? porque la política se inventó para evitar la guerra ¿por qué se soslayo el problema, por qué no se le imprimió más diplomacia política y se evitó la guerra, por qué azuzar y no buscar la solución pacífica, nosotros vamos a seguir insistiendo que se consiga la paz”.

Insistió que para ello es necesaria la participación de la ONU y de sus múltiples organismos que podrían revisar actos como los asesinatos de civiles en Bucha.

“Eso lo tiene que investigar también la ONU que tiene organismos con ese propósito. Hay organismos de derechos humanos dependiendo de la ONU si lo que sobran son organismos de todo tipo pero cuando deberían de aplicarse no lo hacen a tiempo, ¿qué no pudieron antes de que se desatara la guerra, convocar a las partes? ¿Qué hicieron? Nada y es fácil decir vamos a decretar sanciones, sí, y vamos a enviar armas, pues sí y las vidas ¿quién pone los muertos?”.

Cuestionó si quien espera que intervenga sea la Organización de los Estados Americanos. El Jefe del Ejecutivo Federal reiteró que la política de su gobierno se mantendrá según la Constitución Mexicana en la resolución pacífica de los conflictos.