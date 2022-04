México seguirá condenando la invasión de Rusia en Ucrania y aunque no intervendrá en ningún asunto político está a favor del envío de ayuda humanitaria respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador, a la invitación a participar al evento internacional “De pie por Ucrania” hecha vía telefónica por el primer ministro de Canadá, Justin Trudeu.

Durante la mañanera el Primer Mandatario comentó que le representará en teleconferencia el canciller Marcelo Ebrard, aunque dijo, sí enviará un mensaje videograbado previamente.

“Le comenté que no voy a poder participar porque voy a estar en las Islas Marías el Sábado, me va a representar en teleconferencia Marcelo Ebrard y me pidió que yo grabara un video para ser asistente y se lo voy a grabar y enviar con nuestra postura que es la de condenar la invasión porque nosotros hemos padecido de invasiones… entonces nosotros estamos en contra de las invasiones y consideramos que no debe haber guerras, estamos en contra de las guerras estamos por buscar soluciones pacificas”.

Al negar presión por parte de los gobiernos de Canadá o Estados Unidos para fijar una postura distinta a la neutral que se ha mantenido, López Obrador criticó el actuar político de las partes involucradas, que dijo, no impidieron la guerra.

“Nos respetan y nosotros respetamos y sí voy a enviar el mensaje porque nos importa mucho la ayuda humanitaria porque por falla de la política hay guerra, la política se inventó para evitar la guerra y en esa guerra, falló la política no debió permitirse la guerra se debió agotar la vía del diálogo, no se hizo un buen trabajo en lo político… todos yo creo que la ONU no hizo bien su trabajo… es que tiene que buscarse el diálogo, más que nada y buscarse una salida negociada… ¿qué se gana después que se inicia una guerra, con sanciones o mandando armas? Nada y ¿los inocentes? Falló la política”.

López Obrador lamentó además acciones como las que solicitan congresistas de Estados Unidos para revocar visas a políticos que han manifestado apoyo a Rusia.

“No considero que sea justo y no considero que sea racional el querer suspenderles las visas a quienes se reunieron para expresar sus puntos de vista con relación a la invasión Rusia a Ucrania como se expresaron unos legisladores, ya hay una campaña para solicitar que no los dejen entrar a Estados Unidos, eso es regresar a la guerra fría”.

A pesar de ello negó la posibilidad que pueda darse una ruso-robia ya que comentó “el frío sabe dónde se arrima” y se mantiene el respeto entre las naciones.