Acusa AMLO a gobierno y empresas de E.U. por lobby contra Reforma Eléctrica

Señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador que tanto el gobierno como empresas de Estados Unidos, han hecho 'lobby' en el Congreso y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para impedir que prospere la Reforma Eléctrica o la Ley de la Industria Eléctrica.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, el Primer Mandatario aseguró que al parecer lo que no quieren considerar es que detrás de esta reforma está el precio de la energía eléctrica, que pagarán los consumidores, si no se corrigen todos los abusos que se cometieron cuando se aprobó la llamada reforma energética.

"Básicamente el gobierno de Estados Unidos, me consta, han venido a eso a plantearnos que no están de acuerdo de hecho a insinuar que se viola el tratado cuando no es cierto y hay reuniones de los opositores con los funcionarios de Estados Unidos, nosotros respetamos a todos nada más que actuamos con independencia y soberanía".

López Obrador dejó en claro que su iniciativa no viola el tratado comercial, como afirman las empresas estadounidenses y enfatizó que ya no ocurrirá lo que en otras administraciones donde empresas y sus abogados, tomaron el poder legislativo.

"¿Quiénes hicieron eso? Los abogados de las empresas, no fueron los diputados y senadores esos nada más votaron, tomaron el poder legislativo y las empresas y sus abogados fueron los que hicieron todos los textos, por eso tantos transitorios relacionados con la industria eléctrica y el petróleo. Eso es lo que se tiene que resolver ahora".

El presidente comentó que al escuchar el debate en la Suprema Corte, sobre la constitucionalidad de la reforma eléctrica vigente se dio cuenta que muchos ministros sólo se quedan en argumentos técnicos sin ir a lo fundamental, como es la justicia para el consumidor. López Obrador dijo que se demostrará si los jueces son abogados del pueblo o empresariales.

"¿Y qué no saben los ministros porque son seres de otro mundo, de que esa reforma se aprobó con sobornos, y que hay un juicio en contra del director de Pemex?, o mejor dicho ¿que este señor confesó que había entregado dinero a los legisladores para que se aprobara esa reforma energética, eso no va a contar a la hora de decidir? Puede más el poder de las empresas y que no me vengan a mi que la ley es la ley, con ese cuento, no... lo que se va a demostrar es si son abogados que defienden el interés público o son abogados patronales, empresariales".

En este tenor hizo un emplazamiento a jueces y legisladores para que tengan una verdadera decisión para definir el futuro del sector eléctrico del país.