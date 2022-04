E.U. pidió grupo de seguimiento a Reforma Eléctrica pero no se aceptó: AMLO

Con el gobierno de Estados Unidos se acordó comunicación en torno a la Reforma Eléctrica pero no la creación de un grupo que vigile su desarrollo y menos que tenga intervención como se publicó en diversos medios, fue lo que aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras la reunión con John Kerry, enviado especial para el Clima de dicha nación, y empresarios estadounidenses realizada la tarde noche de este jueves.

Aunque enfatizó que John Kerry fue respetuoso junto a los empresarios, reconoció que sí fue un planteamiento que el estadounidense puso en la mesa sin embargo insistió, no fue aceptado al considerar que podría faltar a la soberanía mexicana.

"Que vinieron a jalarnos las orejas y que nos impusieron el que se acepte la participación de un grupo de Estados Unidos para que revise todo lo relacionado con nuestra iniciativa pues eso como es lógico, nosotros no podríamos aceptarlo ni de Estados Unidos, ni de Canadá, ni de China ni de Rusia, y sí hubo un planteamiento de que se mantuviese la comunicación sobre el tema y que participara un grupo pero ellos plantearon eso y yo me quedé callado, no se aceptó".

López Obrador aclaró que lo que sí hubo fue un compromiso de su administración por enviar una copia del proyecto de Reforma Eléctrica que se encuentra en análisis en el Congreso. Desde Palacio Nacional consideró que tras la reunión, el funcionario estadounidense y los empresarios estuvieron satisfechos ya que no hubo protestas y se sintieron atendidos ante preocupaciones como que México no viole el tratado comercial entre ambos países y Canadá.

"En ningún caso hubo un reclamo, al contrario estaban muy contentos y que bueno es muy necesario este diálogo porque si no se distorsionan las cosas y estamos hablando de los interesados, porque puede ser que los que tengan otras motivaciones exageran no? ya ven los internacionalistas oficiosos mexicanos que quisieran que nosotros nos arrodilláramos".

Comentó que se les dejó claro que se respetarán los contratos ya existentes en materia energética, pero aclaró que se evitará la corrupción a la que podría caer México si continúan las empresas de autoabasto.

"En el tratado nos comprometemos los gobiernos, los tres gobiernos, Canadá, Estados Unidos y México, a no permitir la corrupción y nosotros no podemos suscribir nada que signifique corrupción por ejemplo los contratos de autoabasto, si la Suprema Corte los ha declarado ilegal cómo los vamos nosotros a aceptar, eso es corrupción y eso está también en el tratado y hay cosas que tienen que ver con los principios y hay un principio básico que es la defensa de nuestra soberanía, si perdemos nuestros derechos soberanos, qué vamos a hacer".

El Jefe del Ejecutivo Federal indicó que este asunto se incluyó en los diez puntos planteados en el encuentro donde se enfatizó que México trabajará por las energía limpias y continuará con contratos que sean legales. Eso sí dijo no habrá cambios en el proyecto enviado como en algún momento planteó el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, pues consideró la iniciativa no es estatista ni expropiatoria.

"Con él tenemos muy buena relación y siempre tendremos abiertas las puertas, es muy buena la relación pero hay una gran diferencia entre escuchar, informar, conversar, comunicarnos, ¿qué es la comunicación? Mensajes de ida y vuelta, mucha la diferencia a imponer un grupo para vigilarnos, observarnos eso pues no lo permite nadie...

-La reforma se queda como está o hubo alguna idea?

-Se queda como está porque incluye lo que ellos tienen como preocupación lo de la transición energética por eso les vamos a enviar la iniciativa".

Como primer punto de la carta presentada a John Kerry y empresarios se indica que continuarán los permisos para cinco empresas que introducen combustibles pero podrán tener sanciones en caso de caer en actos de contrabando o huachicol.

"Se respetarán los permisos de importación que se entregaron a cinco petroleras para introducir combustible —esto fue en el sexenio anterior— bajo condiciones de precios justos y legalidad, es decir, no vender huachicol ni hacer contrabando.' Esas son las empresas: Exxon, Valero, Shell, Tesoro, Koch. Las mismas condiciones se aplicarán a todas las terminales de combustible que cuenten con los permisos para su operación".

Ante ello dijo que como gesto de buena voluntad se retirarán denuncias y se levantarán las clausuras existentes, pero en caso de actos de reincidencia vinculados al huachicol se aplicarán sanciones penales, incluida la revocación del permiso.

Se decidió también no otorgar nuevos permisos en materia energética para lograr la autosuficiencia energética y fortalecer a Pemex y a la CFE, así mismo solicitó a las empresas petroleras de Estados Unidos, que tienen contratos para extraer petróleo y gas de México, que inviertan, pues refirió que en el caso del yaciiento Zama que tienen Pemex y la empresa Talos Energy si esta no inicia operaciones de extracción y perforación la Comisión Nacional de Hidrocarburos podría resolver rápidamente para iniciar los trabajos y tener producción en esta administración.

El Gobierno Federal también propuso a las empresas como Sempra y otras que tienen acuerdos con la CFE y contratos de transporte en gasoductos, inviertan en Topolobampo, Salina Cruz y Coatzacoalcos, donde se tienen terrenos y puertos para construir tres plantas de licuefacción y exportar gas a países de Asia, América y Europa. Las empresas interesadas deberán llegar a acuerdos con la CFE a más tardar en un mes.