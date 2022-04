Expulsa PRI a Quirino Ordaz Coppel por aceptar cargo de embajador en España

Este jueves la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI expulsó de sus filas al ex gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, por haber aceptado el cargo de Embajador de México en España.

Los integrantes de dicha Comisión resolvieron por mayoría de votos, expulsar al ciudadano Quirino Ordaz Coppel de las filas del partido por haber cometido actos de indisciplina grave, en contra de las determinaciones del Consejo Político Nacional, como lo señala el artículo 250 de los Estatutos.

En los argumentos de expulsión, se estableció que el ex gobernador sinaloense no acató la resolución del Consejo Político Nacional y aceptó desempeñar un cargo en la Administración Pública Federal por parte de un gobierno emanado de un partido político antagónico al PRI, y con el que no se tiene convenio alguno de coalición.

Y la que podría correr la misma suerte que Quirino Ordaz Coppel, será la ex gobernadora de Sonora Claudia Pavlovich, quien fue designada por el presidente López Obrador para ocupar el cargo de cónsul de México en Barcelona, España, y cuyo juicio partidista aún no se concreta.

La exmandataria que ya fue designada como cónsul ha sido señalada por presuntos desvíos de recursos públicos en su gestión, por 140 millones de pesos, a una red de empresas fantasma utilizadas en la Operación Safiro del PRI.