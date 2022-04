Rechaza SCJN solicitud de Félix Gallardo para disminuir su condena

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó la solicitud del fundador del Cártel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo, para disminuir su condena de 40 años de prisión por los delitos contra la salud, acopio de armas y cohecho, que se dictó desde 2003.

Esta es la segunda ocasión en menos de un mes, que el máximo tribunal rechaza la petición de Félix Gallardo, ya que apenas el pasado 4 de marzo declinó atraer otro amparo donde solicitaba se le otorgara la prisión domiciliaria, en razón de su edad, 76 años, y a que padece varias enfermedades.

En el caso más reciente, el fundador del Cártel de Guadalajara pedía a la SCJN atraer el amparo directo en revisión 1057/2022, que fue fallado en su contra en el segundo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito.

Sin embargo dicha petición fue desechada debido a que el caso no contiene ningún tema novedoso o de constitucionalidad que no haya sido ya agotado en las primeras instancias.

“Se desecha por improcedente el presente recurso de revisión, en virtud de que no se reúnen los requisitos de procedencia referidos en la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente tras la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de marzo de dos mil veintiuno, al no revestir su resolución de un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos”, se afirma en el acuerdo de desechamiento.

Cabe recordar que Miguel Ángel Félix Gallardo se encuentra recluido en el penal de Puente Grande, Jalisco, donde cumple, además de la sentencia de 40 años que impugnaba, otra por 37 años de prisión, por el asesinato de Enrique Camarena Salazar, investigador de la agencia antidrogas estadounidense, conocida por sus siglas en inglés como DEA.