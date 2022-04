Se tienen todos los permisos para el Tren Maya… pobladores lo apoyan: AMLO

Al afirmar que pobladores de la Península de Yucatán están a favor de la construcción del Tren Maya, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que para la obra, el gobierno federal cuenta con todos los permisos necesarios.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, el Primer Mandatario acusó nuevamente a la oposición de estar detrás de las campañas en contra de la obra y con apoyo de un video en el que ejidatarios señalan que el tren no va a pasar sobre los cenotes y concluyeron con la frase "Súbete al Tren", aseguró que su administración no es igual a otras que otorgaron permisos sin importarles el medio ambiente.

"Sí y además hay consulta y la mayoría de la gente está a favor... los ejidatarios de Carrillo Puerto por unanimidad aprobaron y saben cuántas hectáreas tienen ahí si de monte alto y selva, cien mil hectáreas... hay otro ejido en Playa del Carmen que también es el más grande en la región, todos aceptaron y ahí hay cenotes y el acuerdo con ellos fue la protección de los cenotes, pero ya tenemos la anuencia".

López Obrador insistió que prueba de la aceptación de la población es que el ejido más cercano a Tulum, aceptó sin problemas vender el terreno para el nuevo aeropuerto por lo que aprovechando la presencia del secretario de Defensa, Luis Crescencio Sandoval le propuso que el nombre de esta sea Felipe Carrillo Puerto.

"Me gustaría mucho, que el nuevo aeropuerto de Tulum llevara el nombre de Felipe Carrillo Puerto, que defendió a los mayas en contra de los aristócratas hacendados de esa época, porque todo ese pensamiento conservador es el que alimenta a nuestros opositores, a los que no quieren la transformación. Entonces, ya va a haber aeropuerto, ya hay aeropuerto 'Felipe Ángeles' y va a haber aeropuerto Felipe Carrillo Puerto. Además, el aeropuerto de Tulum, 'Felipe Carrillo Puerto', pues queda en el municipio de Felipe Carrillo Puerto".

Nuevamente cuestionó el actuar de artistas o a los que calificó de pseudoambientalistas a quienes aseguró, este es el gobierno que más invierte en reforestación.

"Se tienen todos los permisos, todos los permisos de impacto ambiental, todo, todo. Y no sólo son los permisos, es una convicción. Nosotros no vamos a destruir la selva, no somos iguales. Ya lo he dicho en otras ocasiones, yo me crie en el campo, yo sé lo que significa proteger la naturaleza y lo vamos a seguir haciendo toda la vida... y le voy a dar un dato a estos pseudoambientalistas, un dato, no hay en el mundo un programa de reforestación no hay en el mundo un programa de reforestación como el que se está aplicando en México, como el programa Sembrando Vida. ¿Saben cuánto es la inversión? Mil 500 millones de dólares al año".

Ejemplo de ello dijo, está la empresa estadounidense Calica, que recordó, hace más de 20 años obtuvieron un permiso para sacar de la Riviera Maya materiales para la construcción para exportarlos a Estados Unidos, y aunque dijo, se está buscando un acuerdo para que cambien el uso de suelo, advirtió que podría demandarla ante organismos internacionales.

"Ojalá y ellos acepten la propuesta, que además es muy justa, es decirles: Tienen estas dos mil 400 hectáreas, las compraron para extraer material, llevar el material a Estados Unidos; eso ya no se puede hacer ahora, no se debió hacer nunca, no se debió autorizar. Entonces, no vamos a cancelar el proyecto o te vamos a expropiar las tierras, o te vamos a multar, nada; cambia el uso del suelo, ya no utilices esto, porque además estamos hablando de la zona turística más importante de México y del mundo".

También señaló a Grupo Xcaret que tiene proyecto cerca de Chichen Itzá además que mencionó que en el gobierno del ex presidente Vicente Fox, Fonatur vendió a cinco minutos del actual aeropuerto de Cancún a siete pesos el metro cuadrado con 300 hectáreas de manglares y lamentó nadie protestó al respecto. El Jefe del Ejecutivo Federal reiteró que ha sido su autoridad moral lo que le ha permitido continuar con los proyectos que dijo, buscan echar abajo los corruptos que son adictos al dinero.