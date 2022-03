Reforma eléctrica de AMLO no tendrá los votos de la oposición: PAN y PRD

Legisladores de la oposición, advirtieron que no avalarán la reforma constitucional en materia eléctrica que propone López Obrador, si no se incluyen algunos cambios que ellos han aportado.

Expresaron que el próximo 11 de abril, cuando se debatirá y en su caso se votará la iniciativa en las comisiones unidas de Energía y Puntos Constitucionales su voto será en contra si no se presentan modificaciones al dictamen original.

El coordinador de los diputados del PRD, Luis Espinoza Cházaro, reiteró que sin cambios y en tiempos electorales, el bloque opositor de Va por México, es decir, PRI, PAN y PRD no acompañarán el dictamen.

“Si no modifican nada como les dijo el Presidente , pues con su mayoría simple pudieran tener un dictamen, si pretenden que elaboremos un dictamen para llevarlo al peno y pudiera pasar , el 11, 12 o 13 o cualquier otro día de abril, no va a pasar ya lo hemos dicho desde Va por México, yo lo digo a nombre del PRD, peor lo he hablado con Rubén Moreira y con Jorge Romero, como está y en plena época electoral el dictamen no va a pasar”.

Espinosa Cházaro aseguró que no hay consenso y que las promesas de Morena son simple demagogia, letra muerta que no podrá llevarse a la práctica y que se usaría para engañar a la gente con el falso discurso de que por arte de magia el recibo de la luz va a bajar sin decirnos cómo, cuándo y cuánto.

Por su parte, el diputado del PAN, Santiago Creel Miranda, advirtió que la reforma eléctrica que propone López Obrador será derrotada.

“El grupo parlamentario del PAN ha venido platicando con las bancadas del PRI y el PRD, y estamos ciertos que la reforma del Presidente de la República será derrotada. Que se escuche bien, la reforma eléctrica del presidente López Obrador será derrotada. No vamos a permitir la regresión y no vamos a permitir que suban las tarifas”.

El legislador panista advirtió también que en caso de que se apruebe la reforma eléctrica, será combatida en la Corte mediante una controversia constitucional.