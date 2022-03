México no es colonia ni de Rusia, ni de China ni de Estados Unidos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo desconocer si en México existen espías rusos enfatizando que su gobierno, no actúa como espía para nadie, esto después que el jefe del Comando Norte estadounidense, Glen VanHerck afirmó que la agencia de espionaje militar de Rusia (GRU) tiene desplegados en territorio mexicano más oficiales de inteligencia que en cualquier otro país.

Durante la mañanera el Primer Mandatario insistió que México es un país libre y soberano por lo que no se permitirá ningún acto delictivo si quiera de extranjeros, aunque afirmó no se les evita el paso a nadie.

"Hay que mandarles telegramas, avisándoles de que México no es colonia de ningún país extranjero, que México es un país libre, independiente, soberano, que no somos colonia de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. Que México es un país independiente libre y soberano... No sé, no tenemos información sobre eso, no impedimos a nadie, a ningún extranjero que quiera llevar a cabo actividades legales en el país que lo puedan hacer".

Insistió que la principal política del país es la no intervención por lo que tampoco participaría en el espionaje hacia otra nación.

"No se permite ni a mexicanos ni a extranjeros cometer delitos en el país y que se entienda también de que nosotros tenemos como política la no intervención. Que recuerden lo que decía el presidente Juárez entre individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz así de sencillo, nosotros no vamos a Moscú a espiar a nadie, ni vamos a Pekín a espiar qué están haciendo en China, ni vamos a Washington, ni siquiera a Los Ángeles, no nos metemos en eso".

El Jefe del Ejecutivo Federal mencionó que no cuestionará las declaraciones de los funcionarios del exterior y se mantendrá respetuoso de la libre manifestación de las ideas.