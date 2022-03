Niega AMLO dar línea al poder judicial o legislativo

No se permite la impunidad, pero tampoco se deben fabricar delitos, fue nuevamente la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a las investigaciones que la Fiscalía General de la República (FGR) realiza contra abogados cercanos al ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, y aseguró que él no da línea ni recomienda que se indague o proteja a nadie.

Durante la mañanera, el primer mandatario fue cuestionado si sabe el proceso que se mantiene por presunta información que Scherer brindó al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, información sobre su proceso de desafuero ante lo que López Obrador simplemente sostuvo que desconoce de ello.

“No tenemos nosotros información, no sabemos, eso tiene que ver básicamente con la Fiscalía General de la República, la Fiscalía que fue quien llevó a cabo la investigación sobre la presunta responsabilidad del gobernador de Tamaulipas y también atendió este asunto el poder legislativo y está en manos del poder judicial”.

Por ello comentó que se esperará lo que resuelvan las instancias, lo que sí aclaró no se involucra ni da línea a ninguno de los poderes como ocurría en otras administraciones.

“Era el poder de los poderes, el Ejecutivo, eso ya no, ahora hay independencia y hay autonomía y yo no doy línea ni recomiendo que se afecte a nadie o que se proteja a nadie, al Fiscalía tiene autonomía y el Poder Judicial lo mismo como los diputados y los senadores”.

Incluso dijo que no tiene reuniones si quiera con los legisladores que pertenecen al Movimiento por el que ganó los comicios en 2018.

Sin embargo reiteró, no debe haber venganzas con propósitos políticos y se tiene que aplicar la ley de manera imparcial para que quienes impartan justicia sean verdaderos jueces. El Jefe del Ejecutivo Federal garantizó que en esta administración se vive un auténtico estado de derecho liberándose del poder absoluto que tenía el Presidente de la República.