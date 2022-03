Será obligatorio credencializar a integrantes de grupos de animación

Anuncia el gobierno federal las primeras acciones que eviten que se registre un nuevo acto de violencia en algún estadio deportivo.

Tras las agresiones que se dieron en “La Corregidora” de Querétaro, Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que entre las primeras acciones, se acordó con la Liga MX y la Federación que los Clubes tengan una credencialización obligatoria a los grupos de animación.

Durante la mañanera en la presentación de los resultados del operativo “Cero Impunidad”, el funcionario indicó que se estableció que durante los partidos de futbol habrá comunicación constante para advertir cualquier acto de violencia.

“Los clubes deberán contar con un proceso obligatorio de credencialización de grupos de animación, el manejo de estos grupos dentro y fuera del estadio será por parte de las autoridades estatales, municipales de seguridad pública, no los grupos de seguridad privada sino grupos de seguridad pública, los clubes no podrán dar ningún apoyo económico, en especie a los grupos de animación y van a tener que instrumentar un mecanismo de credencialización y paulatinamente irán a un proceso de identificación de aficionados en todos los eventos de futbol del país”.

Además no se permitirá ningún ingreso de grupos de animación, visitantes a cualquier estadio de la liga MX hasta nuevo aviso y quienes sean culpables de los hechos del pasado cinco de marzo se les prohibirá el ingreso de por vida a cualquier club o estadio de futbol, además refirió que la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, se encargará de revisar el estatus legal de las empresas de seguridad privada.

“Tener un enlace permanente con la dirección de seguridad de la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol para revisar el estatus legal de las empresas de seguridad privada, que no tengan sanciones o capacidad operativa, esto es muy importante porque gran parte de la responsabilidad del evento de Querétaro fue porque la empresa de seguridad privada que tenía un permiso local, no federal, no contaba con las condiciones para esto, entonces se va a revisar a todas las empresas de seguridad privada que es una competencia de la Secretaría de Seguridad y ya la liga requirió el listado de empresas de seguridad privada a todos los clubs”.

Mejía Berdeja mencionó que también se revisa las restricciones que puedan darse al consumo de alcohol.

“Se planteó, esto se va a revisar, no es un tema que se tenga que resolver de manera inmediata, pero sí revisar el tema de la venta de cerveza y alcohol, los horarios, las limitaciones para el consumo, así como variantes como venta de cerveza sin alcohol y se va a tener un canal de comunicación abierto para, a través de las Mesas Estatales de Construcción de Paz, poder advertir de cualquier riesgo o de cualquier evento que pueda afectar la seguridad pública para que se canalice a la instancia correspondiente”.

En el caso del Club Querétaro y el Estadio Corregidora, comentó que ambos tendrán juegos a puerta cerrada, jugando como local, lo que también aplica si van a un estadio distinto. Las categorías de básicas y femenil también jugarán de la misma forma.

Reiteró que el grupo de animación de Querétaro, está vetado por tres años de los partidos que juegue como local el club Querétaro, mientras la porra del Atlas, seis meses.

Recordó que hasta el momento hay 27 personas que se les detuvo a través de órdenes de aprehensión; que se han generado 40 órdenes de aprehensión, 35 cateos y también hay carpetas por abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia.