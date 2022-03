El 6 de abril comparecerá la titular de la SEP ante la Cámara de Diputados

La Secretaria de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez, comparecerá el próximo 6 de abril ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que explique porque se eliminó el programa de Escuelas de Tiempo Completo, decisión que podría revertirse o al menos mantener los beneficios que traía consigo dicho programa.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el priista Rubén Moreira, informó que finalmente se fijó esa fecha para que la funcionaria se reúna con los líderes de todos los grupos parlamentarios en San Lázaro.

Aclaró que Delfina Gómez, sí fue invitada, pero no pudo asistir por lo que fue reprogramado el encuentro con los legisladores.

“Si la invitamos, con las prácticas de cortesía que se hacen, es decir, la Junta se puso en contacto con los representantes que ellos tienen para buscar la mejor fecha y ellos inicialmente fijaron esta fecha. Le digo al Presidente de la Mesa para que para que no quede duda, ahorita firmé ya el acuerdo para el 6 de abril, para que esté con nosotros y explicarnos por qué miles o millones de niñas y niños se están quedando sin escuela”.

Y es que, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, había asegurado que nunca se invitó a la titular de la SEP para comparecer ni nada, y que solo se especuló su visita al recinto de San Lázaro

“No, de ninguna manera, no hubo ninguna invitación ni ninguna convocatoria a la maestra delfina, no hubo nada oficial ella no recibió ninguna comunicación de nosotros. Yo hablé con ella recientemente y me aclaró que no recibió ninguna comunicación. y ella está trabajando en el tema de este programa Escuelas de Tiempo Completo y cómo hacer que este beneficio permanezca y prevalezca”.

Por su parte, el líder de la diputación morenista, Ignacio Mier, confirmó que la funcionaria sí había sido convocada para este martes, pero les informó que le era imposible asistir, por lo que se reprogramó su visita para abril.