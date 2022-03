Reprueba gobierno de AMLO en protección a periodistas: Signos Vitales

A poco más de tres años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia de libertad de expresión y seguridad para periodistas el balance no es nada favorable, sino al contrario, pues en 40 meses de de la administración morenista 33 periodistas han sido asesinados, ocho nada más en lo que va del 2022, y es que durante todo el sexenio de Felipe Calderón fueron asesinados 47 periodistas y 48 durante la administración de Enrique Peña Nieto, en este caso los 33 que van en la administración de López Obrador indican que esta cifra podría ser superada, acusó Adela Navarro, directora general del Semanario Zeta de Tijuana.

Al participar en la presentación del reporte “Estancamiento y regresión: México en el Mundo”, de la Asociación Civil Apartidista, “Signos Vitales” la también activista lamentó que sólo los casos mediáticos de asesinatos de periodistas hayan sido atendidos por el actual gobierno.

“No fue hasta el asesinato de Lourdes Maldonado aquí en Tijuana, Baja California, el 24 de enero del 2022 que el Presidente de la República decidió tomar acciones directas y envió hasta esta ciudad un equipo de más de 30 personas entre investigadores federales oficiales de lo que fue el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) el Ejército Mexicano, la Marina y Policías para que coadyuvaran en la investigación con la fiscalía del Estado de Baja California”, reprocho la periodista.

Por su parte Sylvia Schmelkes, investigadora de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, en el rubro educativo apuntó que el problema más grave de nuestra educación es la inequidad y que estamos frente a una tragedia educativa por las decisiones que se han tomado como respuesta a las diferentes crisis derivadas de la pandemia y donde se está respondiendo con una reforma curricular que puede tener cosas buenas pero que empezó tardiamente y que no podrá concluirse de manera responsable y que en cambio está distrayendo a las autoridades educativas de atender esta crisis.

“Y ante la desigualadad educativa la respuesta ha sido muy sorprendente porque ha sido cancelar programas que atienden esta desigualdad como Oportunidades a principios del sexenio el programa de inclusión y equidad educativa que se quedó sin recursos a partir de este año, como sabemos las escuelas de tiempo completo que son de los procos programas orientados a la equidad y en lugar de mantenerlos se están destinando prácticamente todos los recursos que se destinaban a estos programas a becas”, lamentó la especialista de la Ibero.

Carlos Lascuráin director ejecutivo de Signos Vitales acusó que para la elaboración de su reporte se encontraron se econtraron con dificultades como que cada vez es más complicado encontrar indicadores actualizados por sector en el país, porque no hay un sólo sector en el país que lleve un repunte o que vaya bien, lo que fue reforzado por Enrique Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo de Signos Vitales.

“Pero lo que estamos viendo ya es que ya no se están actualizando muchos de esos indicadores, para darles una idea desde el 2020 un indicador ya no está actualizado; 15 no se actualizan desde el 2019; 25 no se actualizan desde el 2018 y nueve no se están actualizando desde el 2017; tres desde el 2016, en fin, lo que quiero decir con eso es que estamos perdiendo cada vez más información y al perder información no podemos tener luz suficiente para ver cómo nos está yendo”, acusó el también activista.

El reporte Estancamiento y regresión: México en el Mundo”, de la Asociación Civil Apartidista, “Signos Vitales” indica que bajo el contexto de la pandemia por COVID-19, la enfermedad y la muerte no son solo un dato de salud, sino la expresión máxima de las desigualdades en un país con altos niveles de pobreza, que ubican a México en el número 8 de 36 países miembros de la OCDE.

La educación de millones de niñas, niños y jóvenes en edad de aprender ha estado comprometida ante la decisión de cerrar las escuelas por largo tiempo durante la pandemia. De acuerdo a un informe de la UNESCO, UNICEF y Banco Mundial, México es uno de los países que muestran mayor pérdida en el aprendizaje en matemáticas y lectura, junto con Brasil, Pakistán, India y Sudáfrica.

En economía, los datos del INEGI muestran que el periodo 2019 – 2021 constituye una etapa desastrosa en los últimos cuarenta años, y se estima que la pérdida de inversión es de alrededor de un billón de pesos.

A pesar de que el presupuesto de CONACYT aumentó 9.2% en 2022, la cifra más alta registrada en esta administración aún no alcanza los niveles de 2018. El Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación implicó la desaparición de fondos de investigación por más de 50 mil mdp.

La evidencia muestra un país cada vez más afectado por la imposición de un proyecto político e ideológico, por la improvisación e ineficiencia burocrática, y por la destrucción y desmantelamiento institucional.