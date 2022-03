Diputados de oposición ceden y empezar a discutir reforma eléctrica

El líder del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira anunció que el próximo martes 29 de marzo iniciará la discusión de la reforma eléctrica de López Obrador en las comisiones unidas de Energía y Puntos Constitucionales.

De hecho, dijo que Morena y sus aliados del PT y el PVEM, han planteado acelerar el proceso legislativo y votar el dictamen el 13 de abril, pero la oposición, aunque está dispuesta a llegar a acuerdos, pidió no precipitarse.

Admitió que se empiezan a eliminar las trabas de la oposición, pues la alianza Va por México integrada por el PRI, PAN y PRD, está dispuesta a zanjar las diferencias en torno a la reforma constitucional en materia eléctrica la cual debe tener algunas modificaciones producto de los foros de Parlamento Abierto y de las propuestas de las bancadas opositoras.

“El próximo martes se inician los trabajos en las comisiones, y hay una propuesta del grupo mayoritario de que se vote el 13 de abril. La respuesta de la Alianza Va por México, es que hemos dicho que no se precipite la reforma,

y los tres grupos parlamentarios de la coalición Va por México manifestaron su buena fe para debatir los temas, y textualmente algunos de ellos dijeron que pudieran llegarse a algunos acuerdos”.

Cuestionado sobre los cambios que Morena tendría que hacer a la iniciativa presidencial, Rubén Moreira, insistió en que tiene que haber un trabajo político por parte del partido en el gobierno ya que le recordó que no cuenta con los votos suficientes para votarla en el pleno.

“Nosotros hemos dicho que esa reforma, así como está no pasa, esperemos entonces que haya trabajo político para ver si descubre en nosotros puntos de acuerdo. No tienen las dos terceras partes, pues no puede pasar al Pleno. Existe la posibilidad pues sí, también existe la posibilidad de que nunca se vote”.

En tanto el coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier, dijo que el acuerdo con los grupos opositores es que se presenten todas las propuestas de modificación y se discutan en las comisiones.

Sostuvo que con trabajo político se convencerá a los diputados y se alcanzará la votación de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara Baja que se requiere para aprobar la reforma en materia eléctrica.

“Ya lo que procede es eso, y la invitación fue es que todos llevemos al seno de las comisiones nuestras propuestas de modificación a la iniciativa original y eso es lo que vamos hacer. Y vamos a ir construyendo con diálogo, con respeto, con política, acuerdos políticos con los otros grupos parlamentarios, esa es la única manera para poder lograr la mayoría calificada”.