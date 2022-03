Celebra Conacyt decreto del Lago de Texcoco como área natural protegida

Tal como lo anunciara el presidente López Obrador en su conferencia mañanera de este miércoles, se presentó en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) el Ecosistema Nacional Informático Capítulo Rescate del Lago de Texcoco

Al dar a conocer esta declaratoria hecha pública por el Ejecutivo Federal la titular del Conacyt María Elena Álvarez Buylla en un discurso al más puro estilo lopezobradorista, dijo que esto representa una gran oportunidad de rescatar un área fundamental para el equilibrio ecológico de nuestro país olvidado por administraciones anteriores.

"El modelo económico neoliberal afectó de manera estructural a todos los ámbitos incluido el sector de las humanidades, ciencias, tecnología e innovación no sólo en México sino en la mayoría de los países en el mundo activando maquinarias de especulación financiera e intereses mercantiles alrededor de la producción científica y tecnológica que se resisten a la transformación, a la honestidad, a la rendición de cuentas puesto que fueron impulsadas con lógicas de mercado, candados de lucro para privatizar el conocimiento creando redes de poder muchas de ellas internacionales" acusó la titular del Conacyt.

Agregó que lo anterior provocó agudas brechas de desigualdad en el acceso, distribución y entendimiento de la información científica y esto es fundamental dijo, porque no podemos proteger lo que no conocemos y la ciencia tiene que ser, sentenció, eminentemente democrática, como decía Lincoln, para el pueblo, por el pueblo y con el pueblo también este consejo realiza hoy en día sus labores a favor de todos los pueblos del mundo y en particular de los pueblos de nuestro país", puntualizó.

"En estos primeros tres años de transformación el nuevo Conacyt ha reorientado el camino con el propósito de superar esta visión productivista y orientada al mercado para emprender iniciativas que promuevan de manera contundente la incidencia del conocimiento, el acceso a la ciencia y a los datos procesados que resultan de la investigación científica sobre todo aquella financiada con recursos públicos y no destinar esta gran fuerza pública a favor de unos cuantos a favor de privilegios y a favor de intereses creados", enfatizó la titular del Conacyt.

Entre los principales documentos que conforman este capítulo del Ecosistema Nacional Informático (ENI) están un diagnóstico científico y recomendaciones para la restauración socio ambiental de la región impactada por el proyecto Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM) así como una memoria de suelos y sedimentos y un acervo de información estadística y cartográfica relacionada con el área de cuestión, dijo Álvarez Buylla

"En estos documentos se integra y amplía la información científica sobre las consecuencias ambientales, sociales y territoriales que ocasionó el desarrollo inicial del fallido aeropuerto que se intentó construir en la zona lacustre. Resulta un gran logro del pueblo de México que en 2019 se decidió cancelar el ex justamente Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que se construía ahí gracias a la visión y liderazgo de nuestro presidente el licenciado Andrés Manuel López Obrador", señaló María Elena Álvarez Buylla.

Dijo que a partir de lo anterior y en colaboración directa con las comunidades y el diálogo con expertos de las diversas disciplinas es que hoy se pone a disposición un balance de las implicaciones socio ambientales de este proyecto destinado al fracaso y la importancia de una estrategia de restauración regional y multidimensional, asimismo se presenta un estudio inédita del estado y dinámica de los suelos u sedimentos del lago de Texcoco cuyo hallazgos muestran las singularidad de los mismos en el mundo, finalizó.