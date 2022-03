Reprocha AMLO a Congreso de EU falta de respuesta a países centroamericanos

Se insistió a Estados Unidos que tiene que invertir con una política de apoyo a países centroamericanos para combatir la migración, sin embargo, no hay respuesta fue lo que lamentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, al dar a conocer que fue el tema migratorio el que más tocó con Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos la semana pasada.

Durante la mañanera, el Primer Mandatario urgió a invertir en programas como Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo el futuro sin embargo dijo, el congreso de Estados Unidos deja estos temas de lado mientras resuelve más rápidamente asuntos relacionados con la invasión de Rusia a Ucrania.

"Acaban de autorizar recursos para Ucrania y está bien porque pues es su política de proteger a Ucrania, han decidido eso, pero eso lo aprobó el Congreso estadounidense creo que en dos días y el apoyo para los hermanos centroamericanos, ya va para cuatro años, y no se aprueba".

Fue en enero de 2021 cuando López Obrador presumía que su homólogo, Joe Biden le informó en una llamada telefónica que destinaría cuatro mil millones en ayudas para Guatemala, El Salvador y Honduras sin embargo este martes desde Palacio Nacional recordó además la necesidad que los migrantes también obtengan visas de trabajo para ordenar el flujo migratorio.

"Entonces a ver ¿por qué está detenida esa iniciativa en el Congreso, qué no es importante, por qué no se aprueban los recursos para Centroamérica, veía yo que lo que se aprobó para Ucrania fue una cantidad mucho mayor que lo que se está necesitando para apoyar a los pueblos pobres de los países de Centroamérica y el Caribe entonces es muy buena la relación, pero hay mucha burocracia también allá, yo creo que el elefante ese está más grande y más reumático que el de nosotros".

Negó que en dicho acercamiento se haya hablado de la balacera en Nuevo Laredo, ello debido a que el gobierno del país vecino pidió a sus habitantes no viajar a Tamaulipas ante la violencia registrada por el Cártel del Noreste (CDN) tras la detención de su líder, Juan Gerardo Treviño Chávez, "El Huevo", insistió, no se está pidiendo apoyo a Estados Unidos en la materia.

"Y nosotros no queremos ayuda militar, no estamos solicitando ayuda militar, ya cambió la relación de cooperación con Estados Unidos, ya no es el tiempo del Plan Mérida, que nos daban helicópteros o aviones artillados o equipos bélicos, nosotros ahora lo que queremos es cooperación para el desarrollo, lo que estamos planteando es que Estados Unidos invierta para atender las causas de la migración".

Por último, dijo no tener información que el presidente estadounidense, promulgara el presupuesto para el año fiscal 2022 y, con ello, oficializa el veto al uso de los recursos para la militarización de la seguridad en México, pues recordó que el único apoyo solicitado por su administración es para tratar el tema de la migración.