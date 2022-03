Titular de la SEP comparecerá este martes en Cámara de Diputados

Este martes comparecerá la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y el grupo plural de trabajo sobre el destino de las Escuelas de Tiempo Completo en nuestro país.

La funcionaria deberá explicar a las legisladoras y los legisladores de todos los partidos políticos, incluido Morena, las razones que la llevaron a suspender la operación del Programa de Escuelas de Tiempo Completo, afectando a cerca de 4 millones de alumnas, alumnos, y padres de familia en condiciones de pobreza y pobreza extrema, y lo hizo a pesar de que la Cámara de Diputados aprobó -en acato a una orden judicial- un presupuesto para que dicho programa siguiera operando.

La diputada del PRD, Olga Luz Espinosa Morales, recordó que dicha cancelación elimina de un tajo la educación extendida en 27 mil planteles desde que inició dicho programa en 2007 y que fue todo un éxito a nivel nacional e internacional como lo ha reconocido la propia Delfina Gómez.

Por su parte, la diputada del PRI, Ana Lilia Herrera, aseguró que la eliminación de las Escuelas de Tiempo Completo , representa incluso una violacion al derecho humano a la educación de calidad.

“Por supuesto que la desaparición de las Escuelas de Tiempo Completo atenta contra un derecho humano de la niñez y la adolescencia mexicanas. Desde la pasada Legislatura hemos venido denunciando la desaparición gradual de este programa y lo que queremos es que se restituya este programa al cien por ciento, es un derecho y una necesidad no solamente para la niñez mexicana en tiempo de gravísima deserción escolar, sino también una necesidad para las madres y padres trabajadores y para las maestras y maestros que requieren ingresos adicionales”.

A su vez, la diputada del PAN , Teresa Castell de Oro, advirtió que este martes, la secretaria delfina Gómez será recibida con cuestionamientos contundentes, pues los representantes populares deben conocer los motivos y evidencias de la SEP para haber desaparecido este Programa, revisar las evaluaciones del CONEVAL, y si la ASF tiene también observaciones para el mismo.

Dijo que el presidente López Obrador no puede disponer de los recursos aprobados para dicho programa escolar y utilizarlos para sus campañas proselitistas u obras faraónicas.

“Y esto no puede seguir así, no puede ser posible que los fondos que se utilizaban para este programa hoy se estén utilizando para campaña donde todos nos hemos inconformado y las redes sociales lo están manifestando esa gran molestia. Los impuestos de todos nosotros, no son su chequera personal ni son para sus caprichos, son para las necesidad de todos y la prioridad son los niños”.

A su vez, la diputada del PRI por Sinaloa, Paloma Sánchez, lamentó la desaparición del programa de Escuelas de Tiempo Completo, ya que la medida atenta contra el aprendizaje y alimentación de los niños y afecta a las madres y padres de familia, al igual que al magisterio. Por lo que, demandó dar continuidad al programa que beneficia a 27 mil escuelas en todo el país en favor de al menos 3.7 millones de alumnos.