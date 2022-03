Son tiempos de lucha por la igualdad y la justicia, asegura AMLO

En cualquier tiempo pero más en esta época de transformación, es indispensable e imprescindible recurrir a la sabiduría y a la experiencia del mejor presidente que ha tenido México en toda sus historia (Benito Juárez) pues sus frase son grandes consejos, él (Juárez) recomendaba que al retrógrada que no quiere oir es preciso hablarle recio y seguido, sostuvo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.



Desde Guelatao, Oaxaca, tierra de aquel inmenso indio zapoteco que nos legara las Leyes de Reforma, don Benito Juárez García, donde sostuvo una reunión con autoridades municipales y estatales, el Primer mandatario de México, al aludir a la figura del llamado Benemérito de las Américas, dijo que como entonces Juárez sabía que los humildes poco pueden esperar de los potentados porque los ricos y los poderosos no sienten y menos procuran remediar las desgracias de los pobres y podrá suceder en que los poderosos se convengan en levantar su brazo por un pueblo pobre y oprimido pero eso lo harán por su interés y conveniencia, eventualidad que nunca debe servir de esperanza segura al débil.



“Por eso es un gran orgullo decir aquí en la tierra del patricio, que vivimos tiempos de legalidad, soberanía y libertad, pero también son tiempos de lucha por la igualdad y la justicia”, sentenció el Presidente de México.



En ese sentido recordó que hace un año y como homenaje al Presidente Juárez en esta localidad se comprometió a que la pensión universal para adultos mayores se entregaría a partir de los 65 años y se incrementaría gradualmente hasta llegar al doble al inicio del 2024, pero dijo ahora vengo a decir que estamos cumpliendo pues actualmente hay 10 millones 163 mil adultos mayores que reciben su pensión, pues desde el anuncio de marzo del 2021 se inscribieron 2 millones 300 mil adultos mayores de 65 a 67 años y desde entonces a la fecha la pensión bimestral pasó de 2 mil 700 a 3 mil 850 pesos 35 por ciento de incremento, destacó.



López Obrador lamentó no poder estar este lunes en el aniversario del natalico de don Benito Juárez por tener que estar presente en la inauguración del AIFA, pero reafirmó su lealtad al Presidente Juárez, a Oaxaca y al pueblo de México y se comprometió a regresar el año próximo para informar de los nuevos logros conseguidos entre todos y desde abajo, pero no duden dijo, en saber que mientras lo decida el pueblo, lo quiera el creador y lo permita la naturaleza, seguiré cumpliendo mi encomienda de velar por el interés del pueblo y de la nación y sobre todo de los más desprotegidos.



Antes de terminar externó su deseo de con la ayuda de pueblos y comunidades, construir un sendero por la misma ruta que Juárez siguió de Guelatao a Oaxaca capital, para estudiar y convertirse en Presidente, como un homenaje y convertirlo en ruta de peregrinaciones cívicas desde Oaxaca a Guelataoal tiempo que recordó una anécdota donde Juárez niño se guareció del fuerte viento que lo sorprendió en una canoa para evitar ser voletado en una laguna, y mandarle así un mensaje a sus adversarios.



“El caso es que llegó en esa isla flotante o en la canoa hasta el centro de la laguna y vino un viento fuertísimo y se acostó Juárez niño para protegerse y pasó el viento y luego regresó a la orilla, por eso se dice que los conservadores le hicieron lo que el viento a Juárez al país, nos van a seguir haciendo los que el viento a Juárez los consevadores, concluyó.