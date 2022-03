Celebra AMLO “decretazo” para difundir revocación de mandato

Al reiterar que el ejercicio de Revocación de Mandato tiene que ver con la democracia, el presidente Andrés Manuel López Obrador, celebró el decreto avalado este jueves por el Senado de la República que con 67 votos a favor permitirá a funcionarios públicos y al propio Mandatario, poder opinar sobre la consulta, pese a la veda establecida por el Instituto Nacional Electoral.

Durante la mañanera desde Veracruz, enfatizó que esto permite que el ciudadano sepa que es el que puede poner y quitar a un funcionario dependiendo del trabajo que realice sin importar el cargo.

"Pues celebro la aprobación de esta reforma porque tiene que ver con la democracia, lo hemos dicho la democracia no se agota sólo al elegir al gobernante, es una forma de vida tiene que haber democracia en la familia, en el sindicato, desde luego la democracia para tener representantes en los poderes, por eso es importante que a la democracia representativa se le fortalezca con la democracia participativa".

Por ello calificó este ejercicio como trascendente y que logra ir más allá de las banderías partidistas o de las fobias, López Obrador nuevamente arremetió contra el INE acusándolo de conspirar contra la propia democracia.

"Ahora se hace esta reforma para que todos podamos hablar de esta consulta, qué estaba haciendo el INE callando, vi una encuesta que se hizo en redes sociales, sobre quienes sabían de que el INE esté difundiendo la consulta del día 10 de abril, la mayoría de la gente no sabe porque el INE está actuando de manera antidemocrática está conspirando contra la democracia cuando deberían de estar difundiendo todo este procedimiento".

Encuesta que mostró; fue hecha por el canal televisivo del gobierno de la Ciudad de México, Capital 21 que pregunta sobre el conocimiento de la población de la difusión del INE sobre la Revocación y señala que los enterados por Radio y Televisión suman el 28.4% de la población, redes sociales 2.7, espectaculares 1.4 y el 67.6% no ha visto difusión. Ante esto confió que el INE haga más publicidad e informe de los lugares donde serán colocadas las casillas algo que pidió a la gente, estar pendientes.

"Hasta hoy no se sabe dónde van a estar las casillas, aprovecho para que todos ayudemos y una vez que se den a conocer los sitios y lugares de donde estarán las casillas, se corra la voz y todos informemos de dónde van a estar las casillas para asistir, participar de manera libre, decidir si quieren que yo continúe o que renuncie".

E invitó a toda la población participar incluso si es necesario el quedarse un día antes cerca de las casillas porque dijo en zonas rurales al parecer, no serán colocadas.

"Hay municipios en donde no van a poner una sola casilla, los municipios pobres, ni una casilla, hay también casillas distantes donde tienen que ir tres, cuatro o cinco horas, yo ahí le digo a la gente que no le hace que tarde, pero que lleguen, si es posible un día antes y a pedir posada, un día antes a quedarse ahí, a esperar, un día por la democracia para que no vuelvan a imponerse autoridades, nunca más".

Y es que insistió es necesario dejar establecido el método de revocación de mandato. Cuestionado si es posible impugnar el "decretazo" indicó que todo quedaría en manos del poder judicial y el gobierno acataría lo que este resuelva.

"Yo sólo digo que, si se impugna y la corte suspende, el que se dé información sobre la consulta nosotros vamos a acatar la resolución de la corte, la resolución que sea, siempre vamos a actuar en el marco de la legalidad".

Al respecto el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, mencionó que si bien es posible interponer esa medida, consideró que no existe manera legalmente que pueda avanzar sin embargo reconoció que cualquier inconforme está en su derecho de hacerlo, ante lo cual el Jefe del Ejecutivo Federal insistió en su llamado "mientras pueda" para que la población participe en dicho ejercicio aunque sea en su contra.