Deja SCJN en suspenso litigio de Gertz Manero contra expareja de su hermano

Por mayoría de 10 votos el pleno de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó en suspenso el litigio que sostiene el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, con la ex pareja de su hermano y su hija, a quienes acusa de homicidio por falta de cuidados, dado que el alto tribunal desechó el proyecto que propuso el ministro Alberto Pérez Dayán, y ordenó presentar otro, donde se resuelva en fondo del asunto.

Durante la sesión que se prolongó por poco más de dos horas y media el ministro presidente de la Corte Arturo Zaldívar, señaló que si la SCJN atrae un asunto, es para resolverlo de fondo y no solo para otorgar un amparo para efectos, de lo contrario “solo pateamos el bote”, advirtió.

“Por estas razones no me es posible votar con la propuesta, primero proque me parece que se desvirtúa por completo la razón por la cual este tribunal constitucional atrajo el caso y simplemente batearíamos el bote y dejaríamos a las partes que siguieran en una mar de laberintos procesales con los grandes riesgos a la seguridad jurídica y a la continuación de violaciones a sus derechos humanos”, dijo Zaldívar Lelo de Larrea.

Y es que en el proyecto original, el ministro Pérez Dayán solo señalaba errores y deficiencias en la actuación de la juez que libró las órdenes de aprehensión, y ordenaba reponer el proceso, lo que significaría que se podría ratificar la resolución de origen.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, fue el primero en hacer uso de la palabra para responder a esta propuesta y advirtió que era preciso resolver el asunto desde una perspectiva de género, tomando en cuenta que en las familias mexicanas la labor de cuidados, de enfermos y menores, siempre ha recaído sobre las mujeres, a quienes se les responsabiliza de todos sus efectos, como en el asunto que se analiza.

Al poner este punto de vista a votación la mayoría de los ministros se pronunció por hacer un nuevo proyecto que analice todo el fondo del asunto.

Por tanto, se anunció que los dos amparos serán returnados a otro ministro, para que haga un nuevo proyecto, tomando también en consideración que cinco de los miembros del pleno se manifestó por otorgar un amparo liso y llano.

“Consecuentemente se desecha el proyecto se returnará a una ministra o ministro de la mayoría y de esta forma se resuelve el proyecto que fue presentado a nuestra consideración y es determinación de este tribuna pleno dictar una nueva resolución en la que se analice el fondo del asunto porque creemos que hace falta un proyecto donde se analicen esos aspectos no es una cuestión de tiempo es una cuestión de que en el proyecto por la propia técnica del proyecto no estaban estos aspectos analizados”, sentenció el ministro presidente de la Corte.

Con esta resolución continuarán vigentes las órdenes de aprehensión en contra de Alejandra Cuevas y Laura Morán.