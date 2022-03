“Hay cinco periodistas entre cinco mil mexicanos asesinados”

Al calificar como calumniosa la resolución del Parlamento Europeo que llamó al gobierno de México atender los ataques a periodistas y de los defensores de derechos humanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que fue él quien respondió a los legisladores.

Durante la mañanera el Primer Mandatario insistió que quizá los legisladores no tengan la información completa y se están dejando llevar por su conservadurismo.

"En el viaje, con Jesús y otros compañeros... en total son siete agresiones y cinco asesinatos, en cuatro casos hay 17 detenidos, vamos el jueves a informar, incluso hoy mismo se va a dar a conocer un informe que también se les va a enviar a los diputados del parlamento, que en el mejor de los casos puede uno pensar y no hay que excluir esa posibilidad de que no tengan información como parece y se dejan llevar por sus posturas muy conservadoras".

Tras enviarse un documento donde la Presidencia de la República lamentó que "se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación", insistió que es falso lo dicho por el planteamiento e indicó que se han registrado sólo cinco periodistas asesinados de alrededor de cinco mil mexicanos víctimas del mismo delito.

"Se fijó una postura por el gobierno de México ante una resolución calumniosa, del parlamento europeo, a veces se puede pensar que sólo aquí antes, era costumbre el que los legisladores votaran sin leer, sin informarse, por consigna pero ahora nos estamos enterando que esto sucede en todo el mundo, lo menos que puedo decir es que fueron sorprendidos los legisladores europeos, lo menos. Porque no es cierto lo que sostienen es completamente falso".

E indicó que no se dará impunidad pues ya existen 17 detenidos en los casos de las agresiones y muerte a informadores teniendo sólo uno que no, determinando que los asesinatos no tienen relación con el gobierno federal, ni con actos represivos. López Obrador insistió que su administración no permitirá que nadie le falte el respeto a las autoridades legalmente constituidas.

"Estos señores legisladores europeos muy conservadores, con mentalidad colonialista aprueban una resolución, condenando al gobierno de México antes como pues México tenía gobernantes sin autoridad moral se tenían que quedar callados, cualquiera ninguneaba a las autoridades mexicanas pero nosotros no podemos aceptar que nadie le falte al respeto a las autoridades legal y legítimamente constituidas".

Al dar lectura al texto enviado como respuesta, aclaró por qué llamó borregos a los diputados.

"Es lamentable dicen, que se sumen como borregos y esto no es un insulto cuando me tocó ir al parlamento inglés en Londres, que se ponen cara a cara conservadores y liberales, cuando está hablando un legislador, ya sea conservador o liberal empiezan los opositores a decir meee, meee, yo creo que es lo que significa, aquí en México ¿sí sabemos, no, lo que es ser borregos? Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del gobierno corrupto que se opone a la cuarta transformación".

Comentó que México vive la violencia heredada por el periodo neoliberal donde los gobiernos se aliaban con la delincuencia y es por esos resabios, que se continúan registrando homicidios en el país, aunque aseveró que ya se está a la baja comentó que este jueves se mostró la concentración en tres estados del 46% de homicidios con 72 en el país, de ellos dijo, en dos estados no hubieron homicidios en las últimas horas lo que enfatizó, muestra que hay quienes quieren hacer ver un México en llamas, que no se tiene en la realidad.