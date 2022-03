Cámara de Diputados prorroga discusión de reforma eléctrica de AMLO

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, informó que las comisiones de Energía y de Puntos Constitucionales pidieron una prórroga para empezar a elaborar el dictamen de la reforma eléctrica y posteriormente aprobarla en el pleno del recinto de San Lázaro.

El priista explicó que se pospuso la discusión de dicha reforma constitucional en comisiones, debido a que no existen condiciones para dictaminarla.

Primero porque está en puerta la consulta de revocación de mandato, en abril concluye el periodo ordinario y posteriormente viene la jornada electoral de junio y todo eso mete ruido a las negociaciones.

De hecho, Rubén Moreira, sostuvo que en estos momentos no existe una ruta para el análisis de la propuesta ni condiciones políticas para sacar adelante este tema. En todo caso corresponde a Morena presentar una propuesta de trabajo y contribuir con el tema político, no se trata de un “cambalache”.

“Tienen que haber las condiciones políticas, no a cambalaches, eso no existe , no. Que haya acuerdos legislativos públicos sobre modificaciones que generen consenso o cuando menos mayorías para la votación, pero yo no me puedo adelantar porque esa pregunta no es para mí, es para los que promovieron esta iniciativa por eso está la prórroga”.

El también coordinador del grupo parlamentario del PRI, señaló que la prórroga se extenderá todo el tiempo que sea necesario, por lo menos unos 90 días, es decir, pasando la elección de junio.

“Creo que corresponde a la mayoría, que es la interesada en la reforma, hacer la propuesta de trabajo y que se opte por el trabajo político. Eso quiere decir que hay un contexto, eso no quiere decir que cosa a cambio, no no, quiere decir cómo se hace el diálogo, como se hacen los acuerdos, cómo se transparenten los acuerdos legislativos, no de otro tipo”.

Se le preguntó si el tema de la reforma eléctrica podría irse hasta septiembre y no en un periodo extraordinario como lo pretendía Morena, el diputado priista advirtió que este asunto podría llevar, incluso, varios años.