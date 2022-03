Saldrá segundo avión para trasladar a mexicanos de Ucrania y enviar ayuda

Seguirá el gobierno de México apoyando a los mexicanos que se encuentran en Ucrania, ante el conflicto bélico que esa nación vive con Rusia. Así lo dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador al comentar que se decidió el envío del segundo avión de la Fuerza Aérea para trasladar a mexicanos que salieron de Ucrania para regresar a México.

Durante la mañanera de este miércoles, el Primer Mandatario comentó que además se enviará ayuda humanitaria para los campamentos de refugiados.

"La solicitud que mandemos armas se ha rechazado porque es contraria a la política de México de no intervención y nosotros no queremos la guerra, nosotros vamos a luchas siempre por la paz. Lo que sí estamos haciendo es protegiendo a los mexicanos que están en Ucrania se les está trayendo, hoy sale de nuevo un avión de la Fuera Aérea para traer a mexicanos y también a latinoamericanos que no tienen cómo regresar a sus países eso lo estamos haciendo y ayuda humanitaria para refugiados, para quienes están en campamentos y necesitan apoyos".

Desde el inicio de la guerra entre Rusia-Ucrania, México ha votado a favor de la resolución de la ONU que condena la invasión, además, el Gobierno se compromete a seguir apoyando a los connacionales que se encuentran en territorio en conflicto, incluyendo mexicanos que quieran salir de Rusia.

"Y ya la cancillería estaba trabajando en dar facilidades a mexicanos que viven en Rusia y quieren regresar al país y se les está dificultando por el bloqueo de espacio aéreo, sí se puede llegar a México desde Moscú, sí se puede porque quedaron unos turistas rusos en Cancún y los están recogiendo y sí tienen que hacer un rodeo pero sí llegan, en el caso que se necesite ir a buscar a mexicanos en Rusia podemos hacer lo mismo con los mexicanos en Ucrania".

Señaló que será el canciller Marcelo Ebrard el que brinde detalles de ambas medidas.