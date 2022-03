A pesar del conflicto bélico que existe entre Rusia y Ucrania, México no tendrá problemas de incrementos en el precio de combustibles, fue lo que reiteró el presidente Andrés Manuel López Obrador al afirmar que existe plena tranquilidad en su administración y se está listo para atender cualquier contingencia en materia energética.

Durante la mañanera, el primer mandatario reconoció desequilibrios en el mercado de combustibles, sin embargo insistió, México no se verá afectado.

“Es importante que se tenga en México, que sepan todos los mexicanos que no vamos a tener problemas de aumentos de precios en combustibles ni en energía eléctrica. A pesar de la invasión y la guerra en Ucrania, nosotros no vamos a aumentar los precios de las gasolinas, del diésel ni el precio de la luz para que estemos tranquilos por eso, desde luego se están produciendo desequilibrios en el mercado de combustibles por algunas medidas que se están tomando esto ha llevado que aumente el precio del crudo, la mezcla está en 115 dólares por barril”.

Aumento que indicó que podría generar para México un excedente que no fue contemplado en el Presupuesto de la Federación, por lo que comentó, que a pesar de que hasta el momento se desconoce el monto, mencionó que podría ocuparse en su mayoría para continuar subsidiando el precio de las gasolinas.

“Esos excedentes si supera el precio que se estimó en el presupuesto el precio del crudo, si hay excedentes hay fórmula de distribución donde no todo queda a la federación va a los estados un porcentaje, lo que quede a nosotros la mayor parte va a compensar lo que puede significar o podría significar los precios en los combustibles, lo utilizaríamos para subsidiar los combustibles para que no aumente el precio de gasolinas y diésel y no nos afecte”.

López Obrador señaló que será en aproximadamente en un mes cuando se pueda informar al respecto, con el apoyo de los titulares de Hacienda, Pemex, CFE y la Secretaría de Energía, pues recordó que se ha indicado que de seguir la guerra, el precio del barril podría llegar a los 200 dólares.