"Desconoce titular de la SEP beneficios de Escuelas de Tiempo Completo"

Las autoridades educativas de los Estados no tienen información sobre cuáles son las escuelas que participan en el programa del gobierno federal “La Escuela es Nuestra”, debido a que esto lo están manejando directamente las Secretarías de Educación Pública y del Bienestar, reprochó el coordinador del programa de anticorrupción en México Evalúa e investigador asociado del Tec de Monterrey Marco Fernández.

Al moderar la conferencia de medios “¿Cómo atendió cada uno de los estados el regreso a clases?" dónde se presentaron los resultados de un análisis en cada uno de las entidades del país, el especialista señaló que la Auditoría Superior de la Federación cuando la semana pasada dio a conocer su informe de auditoría indicó haber revisado sólo el 16 por ciento de las escuelas beneficiadas por el programa La Escuela es Nuestra y de estas en el 50 por ciento se encontraron irregularidades.

“En el 50 por ciento de las escuelas que fueron revisadas por la Auditoría Superior de la Federación hay irregularidades no sólo de opacidad en el uso de los recursos sino incluso comités de padres de familia obligados a construir reparaciones de las escuelas sin ninguna supervisión técnica, porque no están interviniendo los institutos de infraestructura educativa de los estados para revisar que se estén haciendo bien las reparaciones de las escuelas y se les obliga a que la construcción se haga con empresas específicas que los siervos de la nación le acercan a los comités de padres de familia lo cual sugiera además problemas ya no solo de opacidad sino de franca corrupción”, denunció el especialista e investigador de México Evalúa.

Y es que este martes durante la conferencia matutina presidencial la titular de la SEP Delfina Gómez Álvarez, confirmó la desaparición de las Escuelas de Tiempo Completo y que formaban parte del programa La Escuela es Nuestra, donde respondió a las críticas que generó esta determinación al señalar que quienes critican esta decisión, deberían ir a las comunidades más alejadas a cerciorarse de que sí ha habido cambios positivos, argumentando que estos no deberían ser solo en las capitales de los estados, a lo que el coordinador del programa de anticorrupción en México Evalúa Marco Fernández respondió.

“Yo cuando escuché a la Secretaria Delfina pensaba por ejemplo en el caso justo de Querétaro y la Sierra Gorda o los municipios del sur con altos niveles de pobreza en Nuevo León, si la Secretaria Delfina se habrá parado por ahí para entender los beneficios de las escuelas de tiempo completo y justo como en esos planteles se recibían alimentos las familias de menos recursos que pues sí son necesarios como parte de la nutrición como un elemento imprescindible para poder crear condiciones de aprendizaje”, reprochó el especialista.

En ese sentido el también especialista del Tec de Monterrey dijo no entender la lógica federal que apunta a que el programa la Escuela es Nuestra pueda sustituir a las escuelas de tiempo completo que tenían un fin claramente para mejor el aprendizaje en las comunidades más desafiantes en términos de tener menos recursos.

Por su parte las secretarias de educación de Querétaro y Nuevo León Martha Elena Soto Obregón y Sofía Leticia Morales Garza respectivamente, coincidieron en señalar que la determinación de desaparecer las escuelas de tiempo completo fue una medida unilateral pues no se discutió ni con gobernadores ni con secretarias ni secretarios de educación de los estados, por lo que en ambas entidades están recuperando esas escuelas con sus propios recursos.