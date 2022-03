Senadores debaten violencia en Michoacán

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, rechazó que el presunto fusilamiento de 17 personas en la comunidad de San José de Gracia, Michoacán, sea el fracaso de la política de “abrazos y no balazos” implementada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), reconoció que lo sucedido en esta comunidad michoacana, sin duda es un hecho que preocupa a todos.

“- ¿San José de Gracia no es la expresión del fracaso de la política de abrazos, no balazos?-

-No, no lo creo así, si creo que hay que revisar toda la política criminal, todo el plan y estrategia que se está usando. Creo que si es conveniente revisarlo. Pero, yo no aseguraría ni me atrevería a aventurarme y a expresar que es un fracaso en razón de los hechos acontecidos en San José de Gracia. Espero que estos hechos se aclaren y estoy seguro que con la voluntad presidencial se hará en las próximas horas”.

El coordinador de Morena señaló que no hay falta de seriedad del presidente Andrés Manuel López Obrador para enfrentar el fenómeno de la violencia, porque es su principal preocupación.

Insistió en la urgencia de revisar la estrategia de combate a la inseguridad, para no generar ninguna tregua, ni ningún espacio para que continúen fortaleciéndose los grupos criminales en el país que, a últimas fechas generan actos de terror en contra de la población civil.

En la sesión de este martes y durante 45 minutos los distintos grupos parlamentarios debatieron en tribuna la necesidad de modificar la estrategia anticrimen.

Sin embargo, la bancada mayoritaria de Morena rechazó la invitación del PAN, PRI y PRD para encontrar soluciones a fin de frenar la violencia.

La panista Kenia López, pidió no hacer politiquería de este tema.

En respuesta, el senador morenista por Michoacán, Casimiro Méndez, dijo que el suyo no es un Estado fallido.

Destacó que para “pacificar al país no bastan seis meses, no bastan tres años, ya sufrimos de una descomposición social que venimos arrastrando de décadas.

Me dicen que si los funcionarios no sabían de lo que estaba pasando en Michoacán hace dos días, si en un sexenio no supieron quién era Genaro García Luna, hoy no nos vengan a dar clases de moral”.