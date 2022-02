Pide AMLO a INE actuar para aumentar casillas en “Revocación de Mandato”

Puntualizando que no se tome a presión, este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó al Instituto Nacional Electoral a tomar las medidas y comunicaciones necesarias para cumplir con la Constitución y garantizar en todo el país el ejercicio de “Revocación de Mandato”.

Durante la mañanera desde Colima, el Primer Mandatario consideró que el órgano electoral podría recibir apoyo de organizaciones sociales e incluso empresariales y sindicales.

“Le solicito al Consejo del Instituto Electoral que se reúnan y que se incremente el número de casillas y que acudan a mecanismos como el apoyo de autoridades estatales, organismos electorales estatales, organizaciones sociales, incluso organizaciones sindicales, empresariales, que podrían ayudar para que haya casillas suficientes”.

Sin embargo, cuestionó nuevamente el motivo por el cual se coloque el mismo número de casillas que en la consulta de posible enjuiciamiento de ex presidentes, si se cuenta con tres veces más del presupuesto.

“Cuando se le pregunto si querían que se juzgara a los ex presidentes, cuando se le preguntó a los ciudadanos usaron un presupuesto de 502 millones de pesos, instalaron 57 mil 77 casillas, con un costo de ocho mil 805 por casilla ahora revocación del mandato tienen un presupuesto de mil 692 millones estamos hablando de tres veces y van a instalar el mismo número de casillas. Ya van a costar 30 mil pesos el instalar cada casilla”.

Insistió que no instalar una casilla en algún municipio o entidad sería una violación flagrante a la constitución, reiteró que tiene el INE suficiente presupuesto como para pagar los altos sueldos de sus consejeros y diversas prestaciones excesivas. Cuestionado de su participación el próximo 21 de marzo para la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) comento que decidió no hacer uso de la palabra para evitar violar la veda electoral.

“Sí voy a participar porque además lo dijimos hace un año que lo íbamos a inaugurar el 21 de marzo y se va a cumplir, pero para que no vayan a decir que estamos haciendo propaganda pues he decidido participar sin tomar la palabra. Yo creo que los ingenieros militares sí pueden hablar y a lo mejor los gobernadores”.

Por cierto, que después que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que su visita, los días 12 y 13 de febrero pasados, constituyeron actos como propaganda gubernamental, el Jefe del Ejecutivo Federal aseguró que hay confusión en el Tribunal.

“Estamos cumpliendo con todo lo que ordena el tribunal aún bajo protesta porque están confundiendo propaganda con información y además el INE está actuando de manera antidemocrática, están llevando a cabo lo de la revocación del mandato que es un principio constitucional a regañadientes y obstaculizando el que se lleve a cabo esta consulta, es de dominio público, es evidente”.

Previamente la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) había determinado que el Presidente destacó beneficios que reportaban a los habitantes de ciertas zonas, por lo que sí se consideró propaganda gubernamental.

“Vamos a cancelar la discrecionalidad y ya no más moches financieros, con esa aprobación de este dictamen avanzamos a la defensa del interés público y combatimos la corrupción, y la opacidad con el porcentaje que se propone en el dictamen se establece un tope, se cierra la llave para que se erradique los lucros y beneficios privados con cargo a las finanzas públicas estatales y municipales. No más abusos financieros de la banca pública y privada, no más negocios a lo oscurito”.

Por su parte, el diputado del Partido del Trabajo. Gerardo Fernández Noroña quien votó a favor de dicha reforma expresó que ya es momento de parar el endeudamiento irresponsable.

Dijo que contratar deuda no es el problema, sino que los recursos no se destinen para actividades productivas y para el desarrollo, pues muchos gobiernos estatales y municipales dejan las finanzas públicas comprometidas, es decir, en condiciones, verdaderamente, pavorosas.