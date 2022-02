"Reformas a Disciplina Financiera acabarán con opacidad y corrupción"

El diputado federal Daniel Gutiérrez celebró la aprobación de las reformas a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, para incorporar el concepto de gastos y costos por contratación.

El legislador de Morena por Oaxaca, consideró positivo regular los gastos y que los entes públicos sólo podrán destinar hasta un 0.15 por ciento del monto de los financiamientos para cubrir los gastos y costos relacionados con las contrataciones.

Aseguró que las reformas a la Ley de Disciplina Financiera de estados y municipios, que ya fueron turnadas al Senado, brindarán certeza jurídica en el destino y aplicación de los recursos obtenidos mediante deuda pública.

Daniel Gutiérrez resaltó que con estas modificaciones legales se combate la corrupción y la opacidad e. los gobiernos estatales y municipales.

"Vamos a cancelar la discrecionalidad y ya no más moches financieros, con esa aprobación de este dictamen avanzamos a la defensa del interés público y combatimos la corrupción, y la opacidad con el porcentaje que se propone en el dictamen se establece un tope, se cierra la llave para que se erradique los lucros y beneficios privados con cargo a las finanzas públicas estatales y municipales. No más abusos financieros de la banca pública y privada, no más negocios a lo oscurito".

Por su parte, el diputado del Partido del Trabajo. Gerardo Fernández Noroña quien votó a favor de dicha reforma expresó que ya es momento de parar el endeudamiento irresponsable.

Dijo que contratar deuda no es el problema, sino que los recursos no se destinen para actividades productivas y para el desarrollo, pues muchos gobiernos estatales y municipales dejan las finanzas públicas comprometidas, es decir, en condiciones, verdaderamente, pavorosas.