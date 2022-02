Y después que preguntara si los reporteros conocen la sala Daniel Cabrera del Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, cumplió lo prometido de dar un recorrido por dicho espacio y otros del ala sur del recinto que es utilizado para diversas reuniones del Primer Mandatario y donde se encuentra el departamento que habita junto a su esposa Beatriz y su hijo, Jesús Alberto.

Esta visita fue realizada en dos días, después que un primer grupo ingresara el pasado miércoles donde reiteró su apoyo al ministro Arturo Zaldívar y tras comentar que su familia ha perdido privacidad, López Obrador dio la bienvenida un día después a otro tanto de periodistas a los que les explicó que él participó en la remodelación del lugar que fue impactado por el Estado Mayor Presidencial en sexenios anteriores y la cual duró alrededor de un año.

Mostró pinturas y muebles que eran utilizados por la Secretaría de Hacienda, y de las cuales solicitó su traslado. Tras recordar que dicho espacio guarda 500 años de historia comenzó la visita guiada por la sala Ignacio Zaragoza, donde diariamente a las seis de la mañana, lleva a cabo la reunión de seguridad, ahí recordó que entre cifras y detalles sobre delitos, homicidios y detenciones, vivió el momento más difícil tras la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo.

“La explosión en Hidalgo, perdieron la vida mucha gente inocente por el huachicol, por el robo de combustible, antes la gente como se dejó crecer tanto el problema nunca imaginó, no internalizó que era un riesgo enorme, que era muy peligroso lo que hacían y como se vio en este caso, buscaban canales o abrían zanjas para acumular gasolina y se metían a recoger gasolina y era mucho muy riesgoso, eso fue muy lamentable”.

Celebró mejoría de la situación de la pandemia en México

Posteriormente habló de la sala que se habilitó desde la llegada de la pandemia de COVID-19 donde afirmó el sector salud, se reúne los lunes y jueves a las cinco de la tarde. El momento más duro dijo, fue buscar la estrategia de levantar el área de salud y obtener las camas y ventiladores que se necesitaban, López Obrador celebró que la situación en el país, ya esté mucho mejor.

“Ya vamos avanzando, estoy optimista porque ya tenemos la vacuna, la vacuna fue la salvación de millones de vidas, la vacuna fue lo que evitó que en esta nueva ola se hospitalizaran y fallecieran millones de mexicanos.

¿Cuándo estarían levantando las medidas Covid?

Vamos a esperar pero ya todas las tendencias a la baja en contagios, en hospitalización, en fallecimientos”.

"Ya no puedo más"

Entre empujones de camarógrafos y reporteros, López Obrador destacó una de las áreas que dijo, son de sus favoritas la sala Daniel Cabrera donde comentó se realizan diversos acuerdos. Con muros con fotografías de revolucionarios como Heriberto Jara y Felipe Carrillo Puerto, periodistas como Heriberto Frías, Julio Scherer y Filomeno Mata, escritores como Jaime Avilés y Carlos Monsivais, además de artistas como Frida Kahlo. Diciéndose revolucionario pero sin la guerra, reiteró que al culminar su mandato, no volverá a participar en la política aunque dijo espera poder publicar textos cada tres años. Ahí dio un “ya no puedo más”.

“Estuve a punto de decir voy a seguir pero ya no como dirigente, no vuelvo a ser candidato a nada, lo hice lo pensé pero dije, van a hacer fiesta y todavía puedo hacer algo, no me siento insustituible pero todavía puedo y entonces ya no leí la carta en el Zócalo y decidí seguir adelante, y ya este pues como saben ustedes la historia reciente pero sí, ya no puedo más, cierro mi ciclo y me retiro”.

Y es que recordó que en la segunda elección presidencial estuvo a punto de retirarse del movimiento por la molestia de quienes incluso, mencionó, afirmaban que estaba obcecado con llegar al poder. Comentó que como político sabe resistir ante diversos embates de los conservadores, desde antes de llegar al gobierno federal, enfatizó que ya no estará presente ni en conferencias ni dando clases, aunque comentó que mantendrá su ideal de publicar textos.

“Sin la violencia soy partidario de la revolución de las conciencias, siempre hasta la muerte nada más que ya no voy a ejercer el noble oficio de la política porque cuando yo termine me retiro, me jubilo y ya no vuelvo a participar en nada que tenga que ver con la vida pública, ni conferencias ni visitas a ningún estado, ni fuera del país, ni ningún cargo, nada, nada, ni siquiera honorífica, para poder salir adelante voy a ejercitarme, voy a caminar, a leer y escribir, pero no voy a estar publicando cada año, voy a estar publicando cada tres años, no voy a participar, solamente por la patria”.

Sin embargo señaló que mantendrá la defensa de la cuarta transformación por lo que pidió entender sus acciones contra la corrupción y saqueos.

AMLO reiteró el llamado a la paz en Ucrania

Sobre la situación en Ucrania, el Jefe del Ejecutivo Federal reiteró el llamado a la paz y el diálogo.

“Hay que buscar la negociación, la paz, no se logra nada con la guerra, es lo más triste, lo más doloroso, la guerra, nosotros no quisiéramos nunca la violencia, nunca la guerra en ninguna parte… las familias que se está llevando a cabo una acción, es que salieron más, se ha estado haciendo la convocatoria y había un número y ahora aumentó pero ya hay una intervención de parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores”.

No hará uso de la palabra en inauguración del aeropuerto de Santa Lucía

Con repetidos llamados al cuidado para evitar caerse entre los visitantes, mostró grandes pasillos y salones del recinto y el balcón presidencial, donde da el grito de Independencia, ahí dio a conocer que el próximo 15 de septiembre se realizará ya con público en el Zócalo Capitalino. Afirmando que ya no hay malos espíritus en el edificio, gracias a las diversas limpias que se hicieron antes de mudarse, dio a conocer que en la próxima inauguración del aeropuerto de Santa Lucía, “Felipe Ángeles”, para no violar la veda electoral por la elección de “Revocación de Mandato”, decidió no hacer uso de la palabra.

También mostró el sitio exacto donde aprehendieron al ex presidente Francisco I Madero y comentó que le gustaría hacer unos ligeros cambios de lugar como por ejemplo, los jarrones de Maximiliano de están enfrente del cuadro del ex presiente Benito Juárez, “pero solo es un deseo, no me atrevo ni a plantearlo a los museógrafos”.

Antes de tomar el clásico tsuru blanco para acudir a Campo Marte y conmemorar el Día de la Bandera, López Obrador se despidió de la prensa con la frase “estoy muy satisfecho y contento con el trabajo de ustedes, son mis hermanas y hermanos, aunque me critiquen y yo también”.