El coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier, insistió que una vez concluidos los foros sobre la reforma eléctrica el próximo lunes, el tema se podrá discutir en comisiones y empezar a elaborar el dictamen en la segunda quincena de marzo.

Dijo que él prevé que en un periodo extraordinario el pleno apruebe el dictamen en este primer semestre del año, es decir, antes del proceso electoral del mes de junio.

Defendió que la reforma que propone el presidente López Obrador modifique la Constitución y no solo las leyes secundarias de la reforma energética de 2013 o la Ley General de Electricidad aprobada hace un año como solicitan los opositores.

Ignacio Mier remarcó que debe ser una modificación constitucional a los artículos 25, 27 y 28 para evitar que se declare inconstitucional o genere la lluvia de amparos, como ocurrió con la ley eléctrica que a la que se interpusieron más de 4 mil 500 amparos.

Ignacio Mier, dijo que al parecer los que se oponen dicen que estar de acuerdo con todo, menos que sea una reforma constitucional, por eso tendrá que haber una negociación muy serena la cual podría darse antes de junio.

“Entonces, conclusión; estamos por concluir la primea etapa del proceso legislativo, el segundo es la elaboración de las relatorías, remitidas a las comisiones, y participan ya los grupos parlamentarios con propuestas concretas de modificaciones a la iniciativa, esa es la ruta y luego pues votarla. Ya te dije mi escenario ideal, de mi grupo parlamentario hablo por ellos, no hablo en primera persona, del grupo parlamentario de Morena, antes del primer semestre”.

El PRI insiste en que no hay condiciones

Sin embargo, el presidente de la Junta de Coordinación Política y también líder de los diputados del PRI, Rubén Moreira, insistió también que no hay condiciones para aprobar la reforma eléctrica antes del proceso electoral.

“¿A partir del lunes ya se podría empezar a dictaminar la iniciativa en Comisiones? - No, no. Hasta que haya condiciones políticas, y no me refiero a la “grilla”, sino al trabajo político de búsqueda de acuerdos”.