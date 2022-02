La reforma eléctrica podría terminar en la Corte: Abogados de empresas

Este jueves se llevó a cabo el penúltimo de los foros de parlamento abierto sobre la reforma eléctrica que organiza la Cámara de Diputados, el próximo lunes concluirán y serán clausurados con la presencia de gobernadores del país.

Ahora, el tema fue las decisiones del poder judicial en materia energética, en el que especialistas analizaron el papel que ha jugado el Poder Judicial en el tema energético, expusieron argumentos en pro y en contra de la iniciativa presidencial.

Por ejemplo, la jefa de la oficina del departamento jurídico de la CFE, Nancy Jiménez Camacho, consideró que la falta experiencia y conocimiento de jueces en materia eléctrica, han derivado en decisiones excesivas y anticonstitucionales, además, consideró que la electricidad debe ponderarse como un derecho humano.

"El Poder Judicial tiene que velar no solamente por los intereses de los consumidores, porque no que están comprando un producto más, la electricidad como un derecho humano debe ser ponderada sobre otros derechos como es el derecho al medio ambiente. Y las resoluciones del Poder Judicial que actualmente estamos viendo en el sector eléctrico, pudieran ser, incluso, excesivas y faltando al artículo primero constitucional".

Y es que el integrante de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, Daniel Amézquita, quien expuso en contra de la reforma, advirtió que, si el Congreso aprueba en los términos en que está planteada la propuesta de López Obrador, seguramente lloverán amparos por las afectaciones al sector privado y el tema terminará en la Corte porque hay indicios concretos de inconstitucionalidad.

De hecho, para evitar que la Corte pudiera declarar una posible inconstitucionalidad de la reforma es que se busca modificar la carta magna

"Y como la ley parece que también se está cayendo pro ser inconstitucional, pues ahora la decisión es cambiara la Constitución. El menaje se me hace bastante negativo, de que las inversiones dependen de que se deje de declarar inconstitucional la norma, modificando el texto constitucional, no a partir de que estemos convencidos de que tenga un problema el sistema, sino a partir de que no quiero que se me declare inconstitucional, pues cambio la Constitución y se acabó el problema".

Señaló que, si hay algo dentro de la ley que no funciona, debe ser revisado, pero no destruir todo para regresar a modelos de generación de energía de los años 70.

A su vez el académico de la UNAM, Manuel Méndez, quien posicionó a favor aseguró que con la actual legislación muchos particulares violan la ley, pues lejos de utilizar las aventajas adecuadamente pues lejos de contribuir a la generación de energías limpias afectan el entorno ambiental.